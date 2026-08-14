Стало известно, почему река Карагужиха в ВКО окрасилась в рыжий цвет

Проверка показала, что в водоем попадали шахтные воды с территории бывшего Юбилейно-Снегирихинского рудника. Загрязнение затронуло также почву.

Внеплановую проверку в отношении ТОО «Востокцветмет» Департамент экологии ВКО провел 31 июля после изменения цвета воды в реке.

На территории бывшего рудника специалисты обнаружили многочисленные выходы шахтных вод. Как выяснилось, они просачивались из-под земли, скапливались на поверхности, затем попадали в протекающий по территории предприятия ручей, а уже оттуда — в Карагужиху.

— Проверкой установлена ненадлежащая организация работ по ликвидации рудника. Выявленные нарушения привели к окрашиванию воды реки Карагужиха в «апельсиновый» цвет, ухудшению ее качественных и химических показателей и нарушению естественного гидрохимического режима, — сообщили в Департаменте экологии ВКО.

При этом последствия не ограничились изменением цвета воды. По данным экологов, содержащиеся в шахтных водах загрязняющие вещества проникли и в почву, изменив ее химический состав.

В ведомстве пришли к выводу, что окружающей среде причинен экологический ущерб. Зафиксированы загрязнение и деградация почв, ухудшение состояния земель и утрата ими естественных свойств. Кроме того, сохранялась угроза дальнейшего распространения загрязняющих веществ вниз по течению реки.

По итогам проверки ТОО «Востокцветмет» привлекли к административной ответственности по статьям 328, 331, 337 и 358 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду; Нарушение требований по охране атмосферного воздуха и охране водных объектов от загрязнения и засорения; Порча земли; Нарушение требований по охране водных объектов и содержащихся в них водных ресурсов от загрязнения, засорения и истощения, а также непринятие мер по предупреждению вредного воздействия вод).

Теперь предприятию предстоит не только устранить нарушения. Департамент экологии выдал предписание разработать план мероприятий по ремедиации — восстановлению компонентов природной среды, пострадавших от загрязнения.

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