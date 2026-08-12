Жайык позеленел в ЗКО — экологи назвали причину

В социальной сети опубликован видеоролик, где показано, что в реке Жайык в Западно-Казахстанской области появилась пена зеленого цвета, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам жителя, опубликовавшего видеозапись, происшествие зафиксировано вблизи села Кушум.

«Что случилось с Жайыком? Он наполнен зеленой пеной», — говорит житель.

В ответ на запрос агентства руководитель департамента экологии по ЗКО Мурат Ермеккалиев сообщил, что специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля ведомства выехали к Кушумской плотине на реке Жайык, показанной в видеоролике, и провели проверку.

С целью выяснения причин замеченного явления специалисты взяли пробы поверхностных вод. По результатам лабораторного исследования не установлено фактов превышения предельно допустимых нормативов концентрации по изученным показателям.

— В ходе проверки были проведены и беседы с местными рыбаками на указанной реке. Они сообщили, что такое изменение цвета воды отмечается ежегодно в жаркий сезон и носит сезонный характер. Вместе с тем в связи с особенностями рельефа на указанном участке течение реки замедляется. Это способствует быстрому прогреванию воды и накоплению водорослей. Таким образом, окрашивание воды в зеленоватый цвет в жаркий период может быть связано с природными сезонными процессами в водоеме, — сказал Мурат Ермеккалиев.

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