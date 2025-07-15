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    10:43, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Стало известно о состоянии пострадавших в массовом ДТП в Алматы

    Врачи оценили состояние 23 человек, пострадавших в крупном дорожно-транспортном происшествии с участием грузового автомобиля, трех легковых машин и пассажирского автобуса в Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    захват заложников, пострадавшая в больнице
    Фото: Алтынай Сағындықова/Kazinform

    По данным управления общественного здравоохранения города, в результате аварии пострадали 23 человека.

    — Четыре ребенка были доставлены в Детскую городскую больницу №2, семеро взрослых — в Городскую клиническую больницу №7. После осмотра и оказания необходимой медицинской помощи все они были отпущены на амбулаторное лечение, — пояснили в пресс-службе УОЗ.

    Остальные пострадавшие были доставлены в Алматинскую многопрофильную клиническую больницу (АМКБ). По данным учреждения, в их приемный покой поступили 12 человек.

    — Все пострадавшие осмотрены врачами, после чего были направлены на амбулаторное лечение по месту жительства. Состояние пациентов оценено как средней тяжести и удовлетворительное, — добавили в больнице.

    Напомним, накануне вечером в Алатауском районе Алматы произошло массовое ДТП. Водитель грузового МАЗа, двигаясь по Бурундайскому шоссе, столкнулся с попутными Mercedes и Kia, после чего выехал на встречную полосу и врезался в автобус Yutong и Subaru. По данному факту полиция проводит расследование. 

    Теги:
    Пострадавшие ДТП Автобус Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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