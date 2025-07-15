Стало известно о состоянии пострадавших в массовом ДТП в Алматы

По данным управления общественного здравоохранения города, в результате аварии пострадали 23 человека.

— Четыре ребенка были доставлены в Детскую городскую больницу №2, семеро взрослых — в Городскую клиническую больницу №7. После осмотра и оказания необходимой медицинской помощи все они были отпущены на амбулаторное лечение, — пояснили в пресс-службе УОЗ.

Остальные пострадавшие были доставлены в Алматинскую многопрофильную клиническую больницу (АМКБ). По данным учреждения, в их приемный покой поступили 12 человек.

— Все пострадавшие осмотрены врачами, после чего были направлены на амбулаторное лечение по месту жительства. Состояние пациентов оценено как средней тяжести и удовлетворительное, — добавили в больнице.

Напомним, накануне вечером в Алатауском районе Алматы произошло массовое ДТП. Водитель грузового МАЗа, двигаясь по Бурундайскому шоссе, столкнулся с попутными Mercedes и Kia, после чего выехал на встречную полосу и врезался в автобус Yutong и Subaru. По данному факту полиция проводит расследование.