Массовое ДТП в Алматы: грузовик столкнулся с автобусом и легковыми машинами

Инцидент произошел в Алатауском районе города около 18:10.

— Водитель грузового автомобиля марки МАЗ, следуя по Бурундайскому шоссе в восточном направлении, не справился с рулевым управлением, допустил столкновение с автомашинами Mercedes и Kia, которые следовали попутно. Далее выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом марки Yutong и автомобилем Subaru, — сообщили в пресс-службе ДП.

В результате ДТП пострадали 23 человека, в том числе пассажиры автобуса и водитель Kia. По факту аварии начато досудебное расследование.

Ранее в Алматы на проспекте Назарбаева автобус столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего пострадал один человек.