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    23:31, 14 Июль 2025 | GMT +5

    Массовое ДТП в Алматы: грузовик столкнулся с автобусом и легковыми машинами

    В Алматы произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля, трех легковых машин и пассажирского автобуса, в результате пострадали 23 человека, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ДТП
    Коллаж: Kazinform

    Инцидент произошел в Алатауском районе города около 18:10.

    — Водитель грузового автомобиля марки МАЗ, следуя по Бурундайскому шоссе в восточном направлении, не справился с рулевым управлением, допустил столкновение с автомашинами Mercedes и Kia, которые следовали попутно. Далее выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом марки Yutong и автомобилем Subaru, — сообщили в пресс-службе ДП.

    В результате ДТП пострадали 23 человека, в том числе пассажиры автобуса и водитель Kia. По факту аварии начато досудебное расследование.

    Ранее в Алматы на проспекте Назарбаева автобус столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего пострадал один человек. 

    Теги:
    Пострадавшие ДТП Транспорт Автобус Алматы Авто Авария
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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