Еще одно ДТП с автобусом в Алматы: есть пострадавший

Как сообщили в департаменте полиции города, ДТП произошло 20 июня в 15:30 в Медеуском районе.

— Водитель автобуса марки Yutong, следуя по проспекту Назарбаева в северном направлении, севернее улицы Макатаева, из-за несоблюдения дистанции, допустил столкновение с двигавшимся впереди автомобилем Hyundai Sonata. От удара легковой автомобиль по инерции врезался в опору рекламного щита. В результате происшествия пострадала водитель Hyundai Sonata, которая обратилась за медицинской помощью, — прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.

К расследованию факта аварии приступили сотрудники управления полиции Медеуского района.

Отметим, что сегодня утром в Алматы пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем и въехал в здание.