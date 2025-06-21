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    19:09, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    Еще одно ДТП с автобусом в Алматы: есть пострадавший

    В Алматы на проспекте Назарбаева автобус столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего пострадал один человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

    транспорт
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Как сообщили в департаменте полиции города, ДТП произошло 20 июня в 15:30 в Медеуском районе.

    — Водитель автобуса марки Yutong, следуя по проспекту Назарбаева в северном направлении, севернее улицы Макатаева, из-за несоблюдения дистанции, допустил столкновение с двигавшимся впереди автомобилем Hyundai Sonata. От удара легковой автомобиль по инерции врезался в опору рекламного щита. В результате происшествия пострадала водитель Hyundai Sonata, которая обратилась за медицинской помощью, — прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.

    К расследованию факта аварии приступили сотрудники управления полиции Медеуского района.

    Отметим, что сегодня утром в Алматы пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем и въехал в здание. 

    Теги:
    ДТП Полиция Автобус Алматы Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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