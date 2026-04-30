Стало известно, когда завершат расследование смертельного ДТП в Алматы

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов прокомментировал ход расследования смертельного ДТП на проспекте Аль-Фараби в Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

— По расследованию уголовного дела практически все экспертизы у нас уже получены. Мы планируем в ближайшие две недели уже объявить об окончании, потому что завершаются необходимые следственные действия и расследование подходит к концу, — сообщил он в кулуарах Сената.

Ранее подозреваемого в смертельном ДТП перевели из медицинского учреждения в следственный изолятор.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 345 УК РК, предусматривающей наказание до 10 лет лишения свободы.

После трагической аварии с должности был снят заместитель начальника городского департамента полиции. Кроме того, в отношении водителя одного из руководителей ДП возбуждено уголовное дело по факту бездействия.