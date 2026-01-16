РУ
    12:44, 16 Январь 2026

    Стало известно, когда стадион в Кызылорде получит лицензию от УЕФА

    В областном управлении спорта заявили, что стадион уже внесен на официальный сайт УЕФА, а инспекция назначена на апрель–май 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Третий стадион по стандарту УЕФА открылся в Казахстане
    Фото: Министерство туризма и спорта

    Стадион лицензирован Федерацией футбола Казахстана и включён в программу UEFA Time как стадион 4-й категории, проведение инспекции УЕФА запланировано на апрель–май.

    Согласно данным УЕФА, стадион полностью соответствует требованиям 4-й категории.
    Игровое поле стадиона прошло тестирование ФИФА и получило высший уровень — сертификат FIFA QUALITY PRO. В связи с этим стадион «Kaysar Arena» имеет полную возможность проводить крупные матчи и международные соревнования. Отмечается, что новый стадион внесен на официальный сайт УЕФА.

    Напомним, стадион «Kaysar Arena» в городе Кызылорда был официально открыт 4 октября финальным матчем Кубка Казахстана.

    В конце октября прошлого года стадион посетил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

