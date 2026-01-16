Стало известно, когда стадион в Кызылорде получит лицензию от УЕФА

Стадион лицензирован Федерацией футбола Казахстана и включён в программу UEFA Time как стадион 4-й категории, проведение инспекции УЕФА запланировано на апрель–май.

Согласно данным УЕФА, стадион полностью соответствует требованиям 4-й категории.

Игровое поле стадиона прошло тестирование ФИФА и получило высший уровень — сертификат FIFA QUALITY PRO. В связи с этим стадион «Kaysar Arena» имеет полную возможность проводить крупные матчи и международные соревнования. Отмечается, что новый стадион внесен на официальный сайт УЕФА.

Напомним, стадион «Kaysar Arena» в городе Кызылорда был официально открыт 4 октября финальным матчем Кубка Казахстана.

В конце октября прошлого года стадион посетил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.