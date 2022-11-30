Стали известны пять кинокартин на получение Европейской кинопремии в 2022 году

30 Ноября 2022, 14:21

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – 10 декабря в столице Исландии Рейкьявике состоится вручение Европейской кинопремии. В числе номинантов на основной приз киноиндустрии Европы пять картин, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

На главную награду кинопремии в 2022 году выдвинуты фильмы:

- «Алькаррас», режиссер Карла Симон, продюсеры Мария Самора, Стефан Шмитц, Тоно Фольгера и Джованни Помпили (Испания/ Италия). Картина рассказывает историю каталонской семьи фермеров, которая оказалась без жилья и была вынуждена выживать в сложном мире.

- «Закрыть», режиссер Лукас Донт; совместное производство специалистов из Бельгии, Франции и Нидерландов. Сюжет о крепкой дружбе между двумя тринадцатилетними мальчиками Лео и Реми, которая внезапно прерывается. Пытаясь понять, что произошло, Лео подходит к Софи, матери Реми. Фильм о дружбе и взаимной ответственности друзей.

- «Корсаж», режиссер Мари Крейцер; совместная работа команды из Австрии, Люксембурга, Германии и Франции. Биографический фильм об австрийской императрице Елизавете по прозвищу Сисси. В декабре 1877 года ей исполняется 40 лет, в связи с чем приходится поддерживать публичный образ, чтобы не стать предметом осуждений.

- «Святой паук», режиссер Али Аббаси. В производстве картины были заняты актеры и специалисты из Дании, Германии, Швеции и Франции. Картины была снята на основе реальных событий. В основе история серийного убийцы, жертвами которого стали представительницы «древней профессии» в Иране.

- «Треугольник печали», режиссер Рубен Эстлунд (Швеция). Картина, рассказывающая о компании супермоделей, миллиардеров, капитана и уборщицы, застрявших на необитаемом острове после крушения, заявлена в четырех секциях.

После того, как номинации обнародованы, члены Европейской киноакадемии должны проголосовать за победителей, которые будут объявлены на церемонии вручения Европейской кинопремии.

Фото: i2.cnnturk.com