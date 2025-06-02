Стали известны результаты экзит-поллов на президентских выборах в Польше
Экзит-поллы на выборах президента Польши показывают, что мэр Варшавы, либерал Рафал Тшасковский немного опережает националиста Кароля Навроцкого, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
По данным европейских СМИ, Рафал Тшасковский совсем немного опережает своего соперника—популиста Кароля Навроцкого 50,3%, а его соперник — 49,7% голосов.
Более ясная картина появится позже, пишут европейские СМИ.
Если результат подтвердится и победителем станет Рафал Тшасковский, это будет победой для премьер-министра Дональда Туска и его усилий по продолжению интеграции Польши в ЕС.
Ранее мы писали о том, какие предвыборные обещания дали кандидаты в президенты Польши.
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