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    01:22, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    Стали известны результаты экзит-поллов на президентских выборах в Польше

    Экзит-поллы на выборах президента Польши показывают, что мэр Варшавы, либерал Рафал Тшасковский немного опережает националиста Кароля Навроцкого, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Польша
    Фото: PAP

    По данным европейских СМИ, Рафал Тшасковский совсем немного опережает своего соперника—популиста Кароля Навроцкого 50,3%, а его соперник — 49,7% голосов.

    Более ясная картина появится позже, пишут европейские СМИ.

    Если результат подтвердится и победителем станет Рафал Тшасковский, это будет победой для премьер-министра Дональда Туска и его усилий по продолжению интеграции Польши в ЕС.

    Ранее мы писали о том, какие предвыборные обещания дали кандидаты в президенты Польши.

    Президентские выборы в Польше: фавориты и ожидания — читайте в материале агентства Kazinform.

    Теги:
    Польша Политика Выборы Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
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