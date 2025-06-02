Стали известны результаты экзит-поллов на президентских выборах в Польше

По данным европейских СМИ, Рафал Тшасковский совсем немного опережает своего соперника—популиста Кароля Навроцкого 50,3%, а его соперник — 49,7% голосов.

Более ясная картина появится позже, пишут европейские СМИ.

Если результат подтвердится и победителем станет Рафал Тшасковский, это будет победой для премьер-министра Дональда Туска и его усилий по продолжению интеграции Польши в ЕС.

Ранее мы писали о том, какие предвыборные обещания дали кандидаты в президенты Польши.

Президентские выборы в Польше: фавориты и ожидания — читайте в материале агентства Kazinform.