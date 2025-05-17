Президентские выборы в Польше: фавориты и ожидания

Предстоящие выборы в одном из крупнейших государств восточного фланга Евросоюза особенно значимы — они определят преемника действующего президента Анджея Дуды, второй и последний срок полномочий которого истекает в августе 2025 года.

Ведущие кандидаты

Фото: facebook.com/rafal.trzaskowski

Рафал Тшасковский («Гражданская коалиция») — действующий мэр Варшавы и видный центристский политик, возглавляющий предвыборную гонку по данным опросов. Он выступает за укрепление связей Польши с ЕС и НАТО, активную оборонную политику и либерализацию законодательства об абортах. Его кампания тесно связана с правительством премьер-министра Дональда Туска, которое подвергается критике за медленные реформы в этой области.

Фото: Томаш Кубяк / ArtService / Forum

Кароль Навроцкий (партия «Право и справедливость») — историк и нынешний глава Института национальной памяти. Представляет консервативную партию «Право и справедливость» и делает упор на патриотизм, христианские ценности и крепкие связи с США, особенно в контексте поддержки бывшего президента Дональда Трампа. Его выдвижение рассматривается как попытка партии вернуть политическое влияние после поражения на парламентских выборах в 2023 году.

Фото: Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl)

Шимон Холунья («Польша 2050») — экс-кандидат в президенты и лидер одноимённого центристского движения. Его программа включает приоритеты национальной безопасности, защиты окружающей среды и децентрализации власти. Холунья позиционирует себя как альтернатива основным партиям, опираясь на широкую волонтёрскую сеть.

Другие кандидаты

В бюллетенях также заявлены:

Адриан Зандберг — представитель левой партии «Разем»;

Алдона Скиргело — кандидат от партии «Самооборона Республики Польша», придерживающейся социально-консервативных и пророссийских взглядов;

Кшиштоф Становский — журналист и предприниматель, выступающий с антиистеблишментской и прозрачной программой.

Ключевые аспекты выборов

Референдум о будущем Польши — именно так многие воспринимают предстоящие выборы, на которых будут решаться следующие ключевые вопросы:

Право на аборты: Обещания «Гражданской коалиции» по либерализации законодательства сталкиваются с сопротивлением со стороны президента Дуды и действующего парламента.

Национальная безопасность и внешняя политика: Кандидаты по-разному видят роль Польши в НАТО и её отношение к ЕС и конфликту в Украине. «Право и справедливость» придерживается более сдержанного курса по евроинтеграции, тогда как Тшасковский выступает за проевропейский вектор.

Экономика: Предвыборные дебаты охватывают темы инфляции, государственных услуг и структурных реформ.

По мере приближения даты голосования важную роль сыграет явка избирателей и способность кандидатов убедительно ответить на главные запросы общества.