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    17:00, 17 Май 2025 | GMT +5

    Президентские выборы в Польше: фавориты и ожидания

    Президентские выборы в Польше состоятся в это воскресенье, 18 мая 2025 года. Если ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов в первом туре, второй тур пройдет 1 июня, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    выборы в Польше
    Фото: PAP

    Предстоящие выборы в одном из крупнейших государств восточного фланга Евросоюза особенно значимы — они определят преемника действующего президента Анджея Дуды, второй и последний срок полномочий которого истекает в августе 2025 года.

    Ведущие кандидаты

    Рафал Тшасковский
    Фото: facebook.com/rafal.trzaskowski

    Рафал Тшасковский («Гражданская коалиция») — действующий мэр Варшавы и видный центристский политик, возглавляющий предвыборную гонку по данным опросов. Он выступает за укрепление связей Польши с ЕС и НАТО, активную оборонную политику и либерализацию законодательства об абортах. Его кампания тесно связана с правительством премьер-министра Дональда Туска, которое подвергается критике за медленные реформы в этой области.

    Кароль Навроцкий
    Фото: Томаш Кубяк / ArtService / Forum

    Кароль Навроцкий (партия «Право и справедливость») — историк и нынешний глава Института национальной памяти. Представляет консервативную партию «Право и справедливость» и делает упор на патриотизм, христианские ценности и крепкие связи с США, особенно в контексте поддержки бывшего президента Дональда Трампа. Его выдвижение рассматривается как попытка партии вернуть политическое влияние после поражения на парламентских выборах в 2023 году.

    Шимон Холунья
    Фото: Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl)

    Шимон Холунья («Польша 2050») — экс-кандидат в президенты и лидер одноимённого центристского движения. Его программа включает приоритеты национальной безопасности, защиты окружающей среды и децентрализации власти. Холунья позиционирует себя как альтернатива основным партиям, опираясь на широкую волонтёрскую сеть.

    Другие кандидаты

    В бюллетенях также заявлены:

    • Адриан Зандберг — представитель левой партии «Разем»;

    • Алдона Скиргело — кандидат от партии «Самооборона Республики Польша», придерживающейся социально-консервативных и пророссийских взглядов;

    • Кшиштоф Становский — журналист и предприниматель, выступающий с антиистеблишментской и прозрачной программой.

    Ключевые аспекты выборов

    Референдум о будущем Польши — именно так многие воспринимают предстоящие выборы, на которых будут решаться следующие ключевые вопросы:

    • Право на аборты: Обещания «Гражданской коалиции» по либерализации законодательства сталкиваются с сопротивлением со стороны президента Дуды и действующего парламента.

    • Национальная безопасность и внешняя политика: Кандидаты по-разному видят роль Польши в НАТО и её отношение к ЕС и конфликту в Украине. «Право и справедливость» придерживается более сдержанного курса по евроинтеграции, тогда как Тшасковский выступает за проевропейский вектор.

    • Экономика: Предвыборные дебаты охватывают темы инфляции, государственных услуг и структурных реформ.

    По мере приближения даты голосования важную роль сыграет явка избирателей и способность кандидатов убедительно ответить на главные запросы общества.

    Теги:
    Польша Выборы Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
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