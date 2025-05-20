Президентские выборы в Польше: борьба только начинается

Представитель партии «Гражданская платформа» Рафал Тшасковский набрал 31,36% голосов, в то время как Кароль Навроцкий, которого поддерживает популистская правая партия «Право и справедливость» набрал 29,54 процента.

Теперь 1 июня 2025 года предстоит второй тур для обоих кандидатов. Если победит кандидат от «Гражданской платформы» это поможет Туску укрепить свои позиции внутри страны. В случае победы Навроцкого Польшу возможно ждет дальнейшее противостояние между двумя основными политическими партиями страны.

Западная пресса пишет, что по результатам первого тура партии, выступающие против Дональда Туска, добились большего успеха, чем те, кто его поддерживает, что создало проблему для Рафала Тшасковского.

— Перевес Тшасковского оказался меньше, чем прогнозировалось в предвыборных опросах, что дало Навроцкому импульс к выходу на второй тур, — пишет POLITICO.

— Я говорил вам восемь месяцев назад, что это будет очень близко, и это действительно очень близко, — заявил Рафал Тшасковский на митинге, проведенном в воскресенье вечером.

Фото: wikipedia

— Этот результат показывает, насколько сильными и решительными нам нужно быть, чтобы победить на президентских выборах, — добавил он. — Мы на финишной прямой. Мы победим!

В свою очередь, Навроцкий поблагодарил своих сторонников за то, что они сопротивлялись «давлению пропаганды, фальши и лжи, не поддались власти государственных институтов Дональда Туска».

По словам Бартоша Рыдлинского, политолога из Варшавского университета кардинала Стефана Вышинского, мэр Варшавы теперь сталкивается с давлением, требующим расширить свою привлекательность для более широкого электората.

— Мы увидим довольно противоречивые сигналы для всех возможных избирателей других кандидатов, за исключением Навроцкого, — сказал европейской газете Б. Рыдлинский.

Прогнозируется, что битва между Тшасковским и Навроцким будет за тех избирателей, которые выбирали второстепенных кандидатов в первом туре.

Кандидат от «Гражданской платформы» будет искать поддержку у сторонников центристских и левых кандидатов, в то время как Навроцкий будет надеяться привлечь поддержку крайне правого Славомира Менцена, который занял третье место с 14,8 процентами.

Фото: wikipedia

— Я хочу обратиться к одному из кандидатов, Славомиру Ментцену. Сейчас самое время спасти Польшу. Мы оба хотим суверенную, сильную, богатую и безопасную Польшу, — сказал Навроцкий в своей речи после закрытия избирательных участков.

Спикер парламента Шимон Холовня баллотировался от правоцентристской партии «Польша 2050» и набрал 4,99 процента голосов, а Магдалена Беят была кандидатом от левых, набрав 4,23 процента. Обе партии входят в правящую коалицию под руководством Дональда Туска. В преддверии воскресного голосования обе партии избегали атак против Рафала Тшасковского.

— Тшасковский теперь, вероятно, пошлет некоторые примирительные сигналы таким кандидатам, как Шимон Холовня или Магдалена Беят, — добавил польский эксперт.

Фото: wikipedia

В совокупности кандидаты, выступающие против Туска, добились лучших результатов, чем кандидаты от партий, поддерживающих правительство, а это значит, что Тшасковскому придется сложно, чтобы победить 1 июня.

— Игра за все только начинается. Тяжелая борьба за каждый голос. Эти две недели определят будущее нашей страны. Поэтому ни шагу назад, — написал премьер-министр Дональд Туск в соцсетях.

Напомним, 1 июня 2025 года в Польше пройдет второй тур президентских выборов.

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