РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:55, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Стали известны претенденты на звание лучшего футболиста 2025 года по версии ФИФА

    Международная федерация футбола (ФИФА) объявила номинантов на награду «Игрок года», передает агентство Kazinform.

    Стали известны претенденты на звание лучшего футболиста 2025 года по версии ФИФА
    Фото: report.az

    Список с претендентами опубликован на странице пресс-службы организации.

    В число номинантов попали 11 футболистов: 

    • Усман Дембеле (ПСЖ, Франция)
    • Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко)
    • Харри Кейн («Бавария», Англия)
    • Килиан Мбаппе («Реал», Франция)
    • Нуну Мендеш (ПСЖ, Португалия)
    • Коул Палмер («Челси», Англия)
    • Педри («Барселона», Испания)
    • Рафинья («Барселона», Бразилия)
    • Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет)
    • Витинья (ПСЖ, Португалия)
    • Ламин Ямаль («Барселона», Испания)

    Прошлогодним обладателем награды является форвард «Реала» Винисиус Жуниор.

    Согласно правилам, ФИФА определит победителя с помощью голосования тренеров и капитанов сборных, болельщиков, а также представителей прессы.

    Голосование для болельщиков на официальном сайте ФИФА будет проходить до 28 ноября. 

    Среди других номинаций от ФИФА — «Тренер Года», «Вратарь года», «Футболистка года» и другие. 

    Ранее ФИФА объявила, что футбольные клубы по всему миру получат рекордные $355 млн в рамках программы выплат Club Benefits Programme (CBP) за участие игроков в чемпионате мира 2026 года. 

    Мы также писали о том, что Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом 2025 года. 

    Теги:
    Футбол Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают