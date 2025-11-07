Стали известны претенденты на звание лучшего футболиста 2025 года по версии ФИФА
Международная федерация футбола (ФИФА) объявила номинантов на награду «Игрок года», передает агентство Kazinform.
Список с претендентами опубликован на странице пресс-службы организации.
Cast your vote for #TheBest FIFA Football Awards 2025 🗳️— FIFA (@FIFAcom) November 6, 2025
Following another memorable 12 months, FIFA is inviting the global football family to help honour the game's standout performers, with men's and women’s awards for best player, coach and goalkeeper all up for grabs 🏆
В число номинантов попали 11 футболистов:
- Усман Дембеле (ПСЖ, Франция)
- Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко)
- Харри Кейн («Бавария», Англия)
- Килиан Мбаппе («Реал», Франция)
- Нуну Мендеш (ПСЖ, Португалия)
- Коул Палмер («Челси», Англия)
- Педри («Барселона», Испания)
- Рафинья («Барселона», Бразилия)
- Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет)
- Витинья (ПСЖ, Португалия)
- Ламин Ямаль («Барселона», Испания)
Прошлогодним обладателем награды является форвард «Реала» Винисиус Жуниор.
Согласно правилам, ФИФА определит победителя с помощью голосования тренеров и капитанов сборных, болельщиков, а также представителей прессы.
Голосование для болельщиков на официальном сайте ФИФА будет проходить до 28 ноября.
Среди других номинаций от ФИФА — «Тренер Года», «Вратарь года», «Футболистка года» и другие.
Ранее ФИФА объявила, что футбольные клубы по всему миру получат рекордные $355 млн в рамках программы выплат Club Benefits Programme (CBP) за участие игроков в чемпионате мира 2026 года.
Мы также писали о том, что Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом 2025 года.