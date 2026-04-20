телерадиокомплекс президента РК
    04:31, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Стали известны предварительные итоги парламентских выборов в Болгарии

    Партия экс-президента Болгарии Румена Радева лидирует на внеочередных парламентских выборах в стране, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в ЕС.

    В воскресенье, 19 апреля, в Болгарии состоялись досрочные парламентские выборы — уже восьмые за последние пять лет.

    В декабре 2025 года на фоне массовых антикоррупционных протестов ушло в отставку правительство Росена Желязкова (ГЕРБ). Протесты начались из-за проекта бюджета на 2026 год, но быстро переросли в недовольство коррупцией и политической нестабильностью.

    Временное (служебное) правительство возглавляет Андрей Гюров, а президентские обязанности после завершения президентского срока Румена Радева исполняет вице-президент Илияна Йотова.

    Согласно данным экзит-поллов, коалиция «Прогрессивная Болгария» набирает от 37% до 39% голосов, опережая консервативную партию ГЕРБ Бойко Борисова, которой прогнозируют около 13–15%. Явка избирателей на нынешних выборах превысила 46%.

    Выступая перед сторонниками в Софии, Р. Радев назвал итоги голосования «безоговорочной победой».

    — Прогрессивная Болгария одержала решительную победу. Это победа надежды над недоверием, победа свободы над страхом, — сказал он.

    Парламент Болгарии состоит из 240 мест, и для большинства нужно 121 место.

    Если «Прогрессивная Болгария» получит от 100 до 110 мандатов — лидеру партии Р. Радеву придётся вести переговоры о формировании коалиции (возможно, с мелкими партиями). По предварительным итогам, порог в 4%, необходимый для прохождения в парламент, удалось преодолеть шести партиям.

     

    Арнур Рахимбеков
