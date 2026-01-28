Стали известны полномочия Трампа в Совете мира
В проекте резолюции Совета мира описано, как будет работать новый международный орган, в котором президент США Дональд Трамп получит широкие полномочия в сфере управления разрушенным войной сектором Газа, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
The New York Times, получивший копию резолюции, сообщает, что Совет мира позволит председателю Трампу назначать высокопоставленных чиновников, которые будут помогать управлять сектором Газа и распределять обязанности.
В число этих должностных лиц входит «высокий представитель» в секторе Газа, которому поручено контролировать орган, управляющий анклавом, а также командующий международными силами стабилизации, призванными обеспечивать безопасность.
Трамп также будет иметь право утверждать резолюции и приостанавливать их действие в экстренных случаях.
Согласно проекту резолюции, Совет мира будет координировать восстановление Газы, которое, как ожидается, обойдется в десятки миллиардов долларов и займет годы, а также будет способствовать доставке туда гуманитарной помощи.
В проекте также говорится о создании «гуманитарных зон» в анклаве, где люди смогут безопасно получать помощь.
В проекте отмечается, что лица и организации, «имеющие подтвержденную историю сотрудничества или влияния» на ХАМАС, не будут участвовать в управлении сектором Газа или его восстановлении.
Согласно резолюции, бывший посланник ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов будет осуществлять надзор за Национальным комитетом по управлению сектором Газа — органом, состоящим из палестинских технократов, назначенных для управления территорией, контроля за полицией, а также руководства всей его «повседневной деятельностью».
Идея создания Совета мира для Газы впервые была изложена в плане из 20 пунктов, представленном Трампом в сентябре прошлого года, по прекращению двухлетней войны между Израилем и ХАМАС, которая привела к опустошению палестинского анклава.
Ранее сообщалось, что Совет мира по Газе подписали 19 стран.