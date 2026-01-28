РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:45, 28 Январь 2026 | GMT +5

    Стали известны полномочия Трампа в Совете мира

    В проекте резолюции Совета мира описано, как будет работать новый международный орган, в котором президент США Дональд Трамп получит широкие полномочия в сфере управления разрушенным войной сектором Газа, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Стали известны полномочия Трампа в Совете мира
    Фото: ABC News

    The New York Times, получивший копию резолюции, сообщает, что Совет мира позволит председателю Трампу назначать высокопоставленных чиновников, которые будут помогать управлять сектором Газа и распределять обязанности.

    В число этих должностных лиц входит «высокий представитель» в секторе Газа, которому поручено контролировать орган, управляющий анклавом, а также командующий международными силами стабилизации, призванными обеспечивать безопасность.

    Трамп также будет иметь право утверждать резолюции и приостанавливать их действие в экстренных случаях.

    Согласно проекту резолюции, Совет мира будет координировать восстановление Газы, которое, как ожидается, обойдется в десятки миллиардов долларов и займет годы, а также будет способствовать доставке туда гуманитарной помощи.

    В проекте также говорится о создании «гуманитарных зон» в анклаве, где люди смогут безопасно получать помощь.

    В проекте отмечается, что лица и организации, «имеющие подтвержденную историю сотрудничества или влияния» на ХАМАС, не будут участвовать в управлении сектором Газа или его восстановлении.

    Согласно резолюции, бывший посланник ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов будет осуществлять надзор за Национальным комитетом по управлению сектором Газа — органом, состоящим из палестинских технократов, назначенных для управления территорией, контроля за полицией, а также руководства всей его «повседневной деятельностью».

    Идея создания Совета мира для Газы впервые была изложена в плане из 20 пунктов, представленном Трампом в сентябре прошлого года, по прекращению двухлетней войны между Израилем и ХАМАС, которая привела к опустошению палестинского анклава.

    Ранее сообщалось, что Совет мира по Газе подписали 19 стран.

    Теги:
    сектор Газа Мировые новости Дональд Трамп
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Сейчас читают