Стали известны полномочия Трампа в Совете мира

The New York Times, получивший копию резолюции, сообщает, что Совет мира позволит председателю Трампу назначать высокопоставленных чиновников, которые будут помогать управлять сектором Газа и распределять обязанности.

В число этих должностных лиц входит «высокий представитель» в секторе Газа, которому поручено контролировать орган, управляющий анклавом, а также командующий международными силами стабилизации, призванными обеспечивать безопасность.

Трамп также будет иметь право утверждать резолюции и приостанавливать их действие в экстренных случаях.

Согласно проекту резолюции, Совет мира будет координировать восстановление Газы, которое, как ожидается, обойдется в десятки миллиардов долларов и займет годы, а также будет способствовать доставке туда гуманитарной помощи.

В проекте также говорится о создании «гуманитарных зон» в анклаве, где люди смогут безопасно получать помощь.

В проекте отмечается, что лица и организации, «имеющие подтвержденную историю сотрудничества или влияния» на ХАМАС, не будут участвовать в управлении сектором Газа или его восстановлении.

Согласно резолюции, бывший посланник ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов будет осуществлять надзор за Национальным комитетом по управлению сектором Газа — органом, состоящим из палестинских технократов, назначенных для управления территорией, контроля за полицией, а также руководства всей его «повседневной деятельностью».

Идея создания Совета мира для Газы впервые была изложена в плане из 20 пунктов, представленном Трампом в сентябре прошлого года, по прекращению двухлетней войны между Израилем и ХАМАС, которая привела к опустошению палестинского анклава.

Ранее сообщалось, что Совет мира по Газе подписали 19 стран.