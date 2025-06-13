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    22:35, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    Стали известны подробности об «австрийском стрелке»

    Европейцев потряс случай стрельбы в австрийском городе Грац, где 21-летний житель расстрелял 11 учеников школы и еще 10 были ранены, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    пистолет
    Фото: pixabay.com

    Местные СМИ отметили, что стрелок тщательно спланировал и осуществил смертельную стрельбу в школе. Позже у него дома были найдены прощальное письмо и неработающая самодельная бомба.

    Кроме нерабочей самодельной бомбы, следователи обнаружили заметки и планы. По данным полиции, самодельная бомба содержала все компоненты. В своих записях он выражает сожаление, что у него не было времени как следует доработать свои планы.

    Среди найденных предметов также было прощальное письмо, однако, по словам следователей, оно не содержит никакой дополнительной информации о мотивах преступника и больше похоже на извинения перед его семьей.

    Австрийские следователи также установили, что молодой человек, проживавший со своей матерью, вел замкнутый образ жизни. Сообщается, что он был интровертом, в основном уходил в виртуальный мир, откуда и осуществлял свои основные социальные контакты и играл в игры-шутеры от первого лица.

    Три года назад он бросил школу, так и не окончив ее. У 21-летнего парня не было судимостей.

    Глава полиции земли Штирия Михаэль Лонеггер объяснил, что преступник вошел в школу во вторник в 9:43 утра. Он нес рюкзак с пистолетом Glock 19, двуствольным обрезом и боеприпасами.

    В начале он пошел в школьный туалет на третьем этаже, надел ремень с пистолетом, очки для стрельбы и гарнитуру. В школе в то время было 400 учеников. Вооруженный до зубов преступник поднялся на второй этаж и открыл беспорядочную стрельбу по находившимся там людям, а в 10:07 вернулся в туалет на третьем этаже, где застрелился.

    Первый полицейский патруль прибыл в школу в 10:06 утра; к тому времени беспорядки уже прекратились, а стрелок был уже мертв.

    Следователи предполагают, что 21-летний мужчина не был знаком с молодыми людьми, в которых стрелял, хотя убитый учитель преподавал в школе в то время, когда там учился стрелявший.

    Полицейское расследование все еще продолжается, предстоит проанализировать ноутбук и USB-накопитель стрелка.

    Пока нет никаких конкретных сведений о мотивах стрельбы.

    В эти дни в Австрии объявлен трехдневный траур.

    Теги:
    Австрия Стрельба Европа Скулшутинг Оружие школа
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
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