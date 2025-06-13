Стали известны подробности об «австрийском стрелке»

Местные СМИ отметили, что стрелок тщательно спланировал и осуществил смертельную стрельбу в школе. Позже у него дома были найдены прощальное письмо и неработающая самодельная бомба.

Кроме нерабочей самодельной бомбы, следователи обнаружили заметки и планы. По данным полиции, самодельная бомба содержала все компоненты. В своих записях он выражает сожаление, что у него не было времени как следует доработать свои планы.

Среди найденных предметов также было прощальное письмо, однако, по словам следователей, оно не содержит никакой дополнительной информации о мотивах преступника и больше похоже на извинения перед его семьей.

Австрийские следователи также установили, что молодой человек, проживавший со своей матерью, вел замкнутый образ жизни. Сообщается, что он был интровертом, в основном уходил в виртуальный мир, откуда и осуществлял свои основные социальные контакты и играл в игры-шутеры от первого лица.

Три года назад он бросил школу, так и не окончив ее. У 21-летнего парня не было судимостей.

Глава полиции земли Штирия Михаэль Лонеггер объяснил, что преступник вошел в школу во вторник в 9:43 утра. Он нес рюкзак с пистолетом Glock 19, двуствольным обрезом и боеприпасами.

В начале он пошел в школьный туалет на третьем этаже, надел ремень с пистолетом, очки для стрельбы и гарнитуру. В школе в то время было 400 учеников. Вооруженный до зубов преступник поднялся на второй этаж и открыл беспорядочную стрельбу по находившимся там людям, а в 10:07 вернулся в туалет на третьем этаже, где застрелился.

Первый полицейский патруль прибыл в школу в 10:06 утра; к тому времени беспорядки уже прекратились, а стрелок был уже мертв.

Следователи предполагают, что 21-летний мужчина не был знаком с молодыми людьми, в которых стрелял, хотя убитый учитель преподавал в школе в то время, когда там учился стрелявший.

Полицейское расследование все еще продолжается, предстоит проанализировать ноутбук и USB-накопитель стрелка.

Пока нет никаких конкретных сведений о мотивах стрельбы.

В эти дни в Австрии объявлен трехдневный траур.