В Австрии объявлен трехдневный траур

В связи с трагедией канцлер Австрии Кристиан Штокер (партия ÖVP) объявил трехдневный национальный траур. В этот период на всех общественных зданиях будут приспущены флаги. В среду в 10:00 утра будет соблюдена общенациональная минута молчания. Многочисленные мероприятия отменены.

Федеральное правительство также почтит минутой молчания начало заседания кабинета министров, запланированного на среду, чтобы почтить память жертв стрельбы в Граце. Кроме того, решения, запланированные на этот день, будут отложены.

Федеральный президент Александр Ван дер Беллен заявил, что произошедший ужас «не поддается описанию». Вице-канцлер Андреас Баблер (партия SPÖ) также сказал, что вся Австрия пребывает в трауре.

— Австрия скорбит, и в этот час мы стоим вместе. Мы стоим вместе, чтобы вместе перенести боль. Мы стоим вместе, чтобы быть рядом со всеми, кто страдает. Сегодня и в грядущие трудные дни наша страна покажет, что наша сила заключается в этом единстве, — отметил президент.

Министр иностранных дел Беате Майнл-Райзингер (NEOS) выразила свое глубокое потрясение, как и лидеры партий «FPÖ» и «Зелёных».

Стрельба в школе началась во вторник около 10 часов утра. На месте были убиты девять человек — шесть человек женского пола и трое мужского. Однако до сих пор неясно, сколько из погибших были детьми, а сколько взрослыми. Позже еще два человека скончались из-за тяжелых ранений.

По данным властей, огонь открыл местный житель, который ранее учился в этой школе; после нападения он заперся в туалете и покончил с собой.