Десять человек погибли в результате стрельбы в Австрии
Полиция Австрии сообщила о десяти погибших и более тридцати раненных в результате стрельбы в школе австрийского города Грац сегодня утром, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Телеканал ORF сообщает, что крупная полицейская операция проводилась с 10 утра на улице «BORG Dreischützengasse» в городе Граце на юго-востоке Австрии. После того, как один из учеников устроил стрельбу в школе.
Местные СМИ сообщают о том, что погибли 10 учеников и учителей школы, по меньшей мере тридцать человек ранены. Кроме того, стало известно, что стрелком являлся 22-летний бывший выпускник учебного заведения.
После сегодняшней трагедии в Австрии будет объявлен трехдневный национальный траур. Национальные флаги перед дворцом Хофбург были приспущены.
Ранее массовый случай стрельбы произошел в американском Хьюстоне, где в результате получили ранения 16 человек.