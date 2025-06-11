Десять человек погибли в результате стрельбы в Австрии

Телеканал ORF сообщает, что крупная полицейская операция проводилась с 10 утра на улице «BORG Dreischützengasse» в городе Граце на юго-востоке Австрии. После того, как один из учеников устроил стрельбу в школе.

Местные СМИ сообщают о том, что погибли 10 учеников и учителей школы, по меньшей мере тридцать человек ранены. Кроме того, стало известно, что стрелком являлся 22-летний бывший выпускник учебного заведения.

После сегодняшней трагедии в Австрии будет объявлен трехдневный национальный траур. Национальные флаги перед дворцом Хофбург были приспущены.

Ранее массовый случай стрельбы произошел в американском Хьюстоне, где в результате получили ранения 16 человек.