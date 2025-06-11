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    18:18, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    Десять человек погибли в результате стрельбы в Австрии

    Полиция Австрии сообщила о десяти погибших и более тридцати раненных в результате стрельбы в школе австрийского города Грац сегодня утром, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    пистолет
    Фото: pixabay.com

    Телеканал ORF сообщает, что крупная полицейская операция проводилась с 10 утра на улице «BORG Dreischützengasse» в городе Граце на юго-востоке Австрии. После того, как один из учеников устроил стрельбу в школе.

    Местные СМИ сообщают о том, что погибли 10 учеников и учителей школы, по меньшей мере тридцать человек ранены. Кроме того, стало известно, что стрелком являлся 22-летний бывший выпускник учебного заведения.

    После сегодняшней трагедии в Австрии будет объявлен трехдневный национальный траур. Национальные флаги перед дворцом Хофбург были приспущены.

    Ранее массовый случай стрельбы произошел в американском Хьюстоне, где в результате получили ранения 16 человек.

    Теги:
    Австрия Мировые новости
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
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