РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:25, 05 Май 2025 | GMT +5

    16 человек получили огнестрельные ранения в Хьюстоне

    Один человек погиб и 15 получили ранения в результате массовой стрельбы на вечеринке по случаю 16-летия на юго-востоке города Хьюстон штата Техас, передает собственный корреспондент агентства Кazinform соссылкой на Fox 26 Houston.

    16 человек получили огнестрельные ранения в Хьюстоне
    Фото: Onscene

    Инцидент произошел около 12:40 часов ночи в воскресенье в квартале 6000 Черрихилла, когда на мероприятии появился незваный гость, которого попросили уйти. Покидая вечеринку незнакомец начал стрельбу. Другие гости открыли ответный огонь.

    В результате 15 человек, в возрасте от 16 до 40 лет, были доставлены в больницы с огнестрельными ранениями. 18-летний юноша был госпитализирован в медицинское учреждение, где позже скончался.

    Личность подозреваемого в стрельбе не установлена. Полиция ведет расследование и просят участников мероприятия связаться с властями.

    Ранее сообщалось о стрельбе на территории университета в штате Флорида, в результате которого два человека погибли и шесть получили ранения.

    Теги:
    Стрельба США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Сейчас читают