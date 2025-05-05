16 человек получили огнестрельные ранения в Хьюстоне

Инцидент произошел около 12:40 часов ночи в воскресенье в квартале 6000 Черрихилла, когда на мероприятии появился незваный гость, которого попросили уйти. Покидая вечеринку незнакомец начал стрельбу. Другие гости открыли ответный огонь.

В результате 15 человек, в возрасте от 16 до 40 лет, были доставлены в больницы с огнестрельными ранениями. 18-летний юноша был госпитализирован в медицинское учреждение, где позже скончался.

Личность подозреваемого в стрельбе не установлена. Полиция ведет расследование и просят участников мероприятия связаться с властями.

Ранее сообщалось о стрельбе на территории университета в штате Флорида, в результате которого два человека погибли и шесть получили ранения.