В Австрии произошла стрельба в школе: несколько человек погибли

Телеканал ORF сообщает, что крупная полицейская операция проводится с 10часов на улице BORG Dreischützengasse в городе Граце на юго-востоке Австрии. После того, как один из учеников устроил стрельбу в школе.

Местные СМИ сообщают о смерти и ранениях восьми человек. Кроме того, дополняется, что стрелок возможно покончил с собой.

На данный момент все ученики и преподаватели уже покинули здание школы.

Ранее массовый случай стрельбы произошел в американском Хьюстоне, где в результате получили ранения 16 человек.