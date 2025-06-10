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    14:40, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    В Австрии произошла стрельба в школе: несколько человек погибли

    Новости о стрельбе в школе австрийского города Грац поступают на ленты новостных агентств Европы, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Стрельба
    Фото: pixabay.com.

    Телеканал ORF сообщает, что крупная полицейская операция проводится с 10часов на улице BORG Dreischützengasse в городе Граце на юго-востоке Австрии. После того, как один из учеников устроил стрельбу в школе.

    Местные СМИ сообщают о смерти и ранениях восьми человек. Кроме того, дополняется, что стрелок возможно покончил с собой.

    На данный момент все ученики и преподаватели уже покинули здание школы.

    Ранее массовый случай стрельбы произошел в американском Хьюстоне, где в результате получили ранения 16 человек.

    Теги:
    Австрия Стрельба Происшествия Мировые новости школа
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
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