14:40, 10 Июнь 2025 | GMT +5
В Австрии произошла стрельба в школе: несколько человек погибли
Новости о стрельбе в школе австрийского города Грац поступают на ленты новостных агентств Европы, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Телеканал ORF сообщает, что крупная полицейская операция проводится с 10часов на улице BORG Dreischützengasse в городе Граце на юго-востоке Австрии. После того, как один из учеников устроил стрельбу в школе.
Местные СМИ сообщают о смерти и ранениях восьми человек. Кроме того, дополняется, что стрелок возможно покончил с собой.
На данный момент все ученики и преподаватели уже покинули здание школы.
Ранее массовый случай стрельбы произошел в американском Хьюстоне, где в результате получили ранения 16 человек.