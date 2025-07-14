Инцидент с пожилым мужчиной Доминго произошел в среду, когда пенсионер проходил мимо кладбища. В своей жалобе пострадавший предположил, что группа молодых людей, напавших на него, могла быть североафриканского происхождения. Это вызвало ряд ксенофобских призывов среди местного населения, включая призывы «защитить» Торре-Пачеко от мигрантов.

Позже мирное собрание жителей превратилось в преследование молодежи магрибского происхождения в г. Мурсии. В этом городе проживает 40 тысяч жителей, 30% из которых имеют североафриканское происхождение. На выходных там произошли столкновения как между населением марокканского происхождения, так и между несколькими жителями, смешанными с радикально-правыми группами.

При этом Гражданская гвардия и местная полиция постоянно вмешивались, чтобы поддерживать безопасную дистанцию между двумя сторонами.

Таким образом, Торре-Пачеко оказался в центре дебатов в Испании о создании районных патрулей для борьбы с преступностью, совершаемой североафриканскими молодёжными группами.

Президент автономного сообщества Мурсия Фернандо Лопес Мирас в воскресенье обратился с решительным призывом к спокойствию после инцидентов, о которых сообщалось в последние дни в Торре-Пачеко.

В результате столкновений рано утром в воскресенье пять человек получили ранения, один человек был арестован, а на улицах остались разбитые автомобили и кровь.

На пресс-конференции Лопес Мирас особо отметил работу сил безопасности по «защите населения» и подчеркнул, что «виновные в нападениях будут привлечены к ответственности».

— Я понимаю разочарование всех, но мы должны доверять силам безопасности государства и закону, — заявил президент Мурсии, который подчеркнул, что порядок должен быть гарантирован посредством скоординированных действий властей.

В городе размещено 75 сотрудников Гражданской гвардии. Источники в Министерстве внутренних дел Испании сообщают, что в настоящее время там находятся сотрудники двух специальных подразделений: резервной группы безопасности (GRS), известной как полиция по борьбе с беспорядками, и подразделения гражданской безопасности командования (USESIC), которое призвано поддерживать и восстанавливать безопасность.