Стали известны победители Кубка Казахстана по лыжным гонкам в скиатлоне

На турнире состоялся розыгрыш наград в скиатлоне. Участникам предстояло преодолеть 10 километров классическим стилем и 10 километров свободным.

У мужчин победу праздновал Амиргали Муратбеков. Наиль Башмаков финишировал вторым. Владислав Ковалев стал третьим.

Надежда Степашкина выиграла женские соревнования. Ксения Шалыгина завоевала «серебро». Ангелина Шурыга поднялась на третью ступень пьедестала.

Ранее тренерский штаб сборной Казахстана по конькобежному спорту определился с именами спортсменов, которые представят страну на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане.