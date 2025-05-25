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    00:30, 25 Май 2025 | GMT +5

    Стали известны победители Каннского кинофестиваля 2025 года

    Церемония закрытия 78-го Каннского кинофестиваля состоялась, несмотря на блэкаут, который произошел за несколько часов до вручения «Золотой пальмовой ветви», передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

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    Фото: ТАСС

    Главный приз в этом году достался триллеру иранского режиссера Джафара Панахи «Простая случайность». Фильм рассказывает историю бывших политзаключенных, которым представляется возможность отомстить. До 2023 года Панахи и сам отбывал срок за критику властей Ирана.

    Вторая по значимости награда — гран-при фестиваля — у семейной драмы «Сентиментальная ценность» датского режиссера Йоакима Триера. Приза жюри удостоились «Сират» француза Оливера Лаше и «Звук падения» немки Маши Шилински. Обладателем награды за лучшую режиссуру стал бразильский режиссер Клебер Мендонса Фильо за фильм «Тайный агент».

    Спецприз жюри — у «Воскрешения» китайского режиссера Би Ганя.

    Лучшим актером стал бразилец Вагнер Моура («Тайный агент»), лучшей актрисой — Надя Меллити («Младшая сестра»).

    Приз за лучший сценарий получили Жан-Пьер Дарденн и Люк Дарденн за французско-бельгийскую картину «Молодые матери».

    Напомним, в этом году на Каннском фестивале ужесточили дресс-код. 

    Теги:
    Новости кино Мировые новости
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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