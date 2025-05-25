Стали известны победители Каннского кинофестиваля 2025 года

Главный приз в этом году достался триллеру иранского режиссера Джафара Панахи «Простая случайность». Фильм рассказывает историю бывших политзаключенных, которым представляется возможность отомстить. До 2023 года Панахи и сам отбывал срок за критику властей Ирана.

Вторая по значимости награда — гран-при фестиваля — у семейной драмы «Сентиментальная ценность» датского режиссера Йоакима Триера. Приза жюри удостоились «Сират» француза Оливера Лаше и «Звук падения» немки Маши Шилински. Обладателем награды за лучшую режиссуру стал бразильский режиссер Клебер Мендонса Фильо за фильм «Тайный агент».

Спецприз жюри — у «Воскрешения» китайского режиссера Би Ганя.

Лучшим актером стал бразилец Вагнер Моура («Тайный агент»), лучшей актрисой — Надя Меллити («Младшая сестра»).

Приз за лучший сценарий получили Жан-Пьер Дарденн и Люк Дарденн за французско-бельгийскую картину «Молодые матери».

Напомним, в этом году на Каннском фестивале ужесточили дресс-код.