РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:15, 24 Май 2025 | GMT +5

    Блэкаут произошел в Каннах в день закрытия кинофестиваля

    За несколько часов до вручения «Золотой пальмовой ветви», главной награды Каннского кинофестиваля, и церемонии его закрытия в департаменте Приморские Альпы на юго-западе Франции произошло масштабное отключение электроэнергии, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС. 

    Каннский фестиваль
    Фото: x.com/Festival_Cannes

    Показы фильмов во дворце Palais des Festivals в Каннах пришлось на время приостановить, хотя сам дворец перешел на питание от резервных энергогенераторов.

    Несмотря на сбой, церемония закрытия кинофестиваля, как ожидается, состоится, как и планировалось, в 18:40 по местному времени. Организаторы заверили, что Grand Théâtre Lumière — самый большой зал во дворце и главная сцена для ключевых показов и мероприятий — полностью работоспособно благодаря резервному генератору.

    Однако из-за перебоев в работе транспорта в связи с блэкаутом есть опасения по поводу того, смогут ли гости, включая номинантов, вовремя добраться до города.

    В то время как события внутри фестивальной площадки продолжаются с минимальными помехами — за исключением нескольких кратковременных технических неполадок — снаружи царит хаос, пишет EuroWeeklyNews.

    Большая часть города остается без электричества, и жители вышли на улицы в поисках информации, сообщает издание.

    Причина блэкаута пока неизвестна.

    Ранее мы писали о том, что на Каннском фестивале ужесточили дресс-код. 

    Теги:
    Культура Франция Новости кино Мировые новости
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают