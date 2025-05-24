Блэкаут произошел в Каннах в день закрытия кинофестиваля

Показы фильмов во дворце Palais des Festivals в Каннах пришлось на время приостановить, хотя сам дворец перешел на питание от резервных энергогенераторов.

Несмотря на сбой, церемония закрытия кинофестиваля, как ожидается, состоится, как и планировалось, в 18:40 по местному времени. Организаторы заверили, что Grand Théâtre Lumière — самый большой зал во дворце и главная сцена для ключевых показов и мероприятий — полностью работоспособно благодаря резервному генератору.

Однако из-за перебоев в работе транспорта в связи с блэкаутом есть опасения по поводу того, смогут ли гости, включая номинантов, вовремя добраться до города.

В то время как события внутри фестивальной площадки продолжаются с минимальными помехами — за исключением нескольких кратковременных технических неполадок — снаружи царит хаос, пишет EuroWeeklyNews.

Большая часть города остается без электричества, и жители вышли на улицы в поисках информации, сообщает издание.

Причина блэкаута пока неизвестна.

Ранее мы писали о том, что на Каннском фестивале ужесточили дресс-код.