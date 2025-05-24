Блэкаут произошел в Каннах в день закрытия кинофестиваля
За несколько часов до вручения «Золотой пальмовой ветви», главной награды Каннского кинофестиваля, и церемонии его закрытия в департаменте Приморские Альпы на юго-западе Франции произошло масштабное отключение электроэнергии, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.
Показы фильмов во дворце Palais des Festivals в Каннах пришлось на время приостановить, хотя сам дворец перешел на питание от резервных энергогенераторов.
Несмотря на сбой, церемония закрытия кинофестиваля, как ожидается, состоится, как и планировалось, в 18:40 по местному времени. Организаторы заверили, что Grand Théâtre Lumière — самый большой зал во дворце и главная сцена для ключевых показов и мероприятий — полностью работоспособно благодаря резервному генератору.
Однако из-за перебоев в работе транспорта в связи с блэкаутом есть опасения по поводу того, смогут ли гости, включая номинантов, вовремя добраться до города.
В то время как события внутри фестивальной площадки продолжаются с минимальными помехами — за исключением нескольких кратковременных технических неполадок — снаружи царит хаос, пишет EuroWeeklyNews.
Большая часть города остается без электричества, и жители вышли на улицы в поисках информации, сообщает издание.
Причина блэкаута пока неизвестна.
Ранее мы писали о том, что на Каннском фестивале ужесточили дресс-код.