РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:30, 22 Декабрь 2025 | GMT +5

    Стали известны новые подробности резонансного ограбления Лувра

    Французский телеканал BFMTV со ссылкой на данные расследования обнародовал новые подробности ограбления Лувра, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Стали известны новые подробности резонансного ограбления Лувра
    Фото: Pixabay

    Из Лувра в октябре было похищено более 8 тысяч алмазов и 200 жемчужин.

    — В общей сложности на тот момент у грабителей было 8482 бриллианта, 35 изумрудов, 34 сапфира и 212 жемчужин, которыми были украшены восемь драгоценностей, — говорится в сообщении.

    Напомним, что 19 октября неизвестные в форме рабочих с помощью автоподъемника проникли в Лувр и за несколько минут похитили драгоценности из коллекции Наполеона стоимостью 88 млн евро, включая ожерелье, брошь и диадему.

    Корону императрицы Евгении, инкрустированную 1 354 бриллиантами, они выронили при побеге. Часть украденных в Лувре драгоценностей пытались продать через «даркнет».

    Напомниим, что теперь музей Лувр установит 100 видеокамер до конца 2026 года.

    Теги:
    Франция Музеи Мировые новости Кража
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Сейчас читают