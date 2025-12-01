Стали известны новые подробности резонансного ограбления Лувра

Из Лувра в октябре было похищено более 8 тысяч алмазов и 200 жемчужин.

— В общей сложности на тот момент у грабителей было 8482 бриллианта, 35 изумрудов, 34 сапфира и 212 жемчужин, которыми были украшены восемь драгоценностей, — говорится в сообщении.

Напомним, что 19 октября неизвестные в форме рабочих с помощью автоподъемника проникли в Лувр и за несколько минут похитили драгоценности из коллекции Наполеона стоимостью 88 млн евро, включая ожерелье, брошь и диадему.

Корону императрицы Евгении, инкрустированную 1 354 бриллиантами, они выронили при побеге. Часть украденных в Лувре драгоценностей пытались продать через «даркнет».

Напомниим, что теперь музей Лувр установит 100 видеокамер до конца 2026 года.