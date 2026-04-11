Стали известны новые подробности дела экс-замакима Костанайской области
Уголовное дело в отношении бывшего заместителя акима Костанайской области Гульбарам Мусагазиной расследуется по статье 362 части 4 пункту 3 Уголовного кодекса РК — превышение должностных полномочий, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в прокуратуре Костанайской области, расследование проводит департамент КНБ по Костанайской области.
— В отношении Мусагазиной судом санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста, — отметили в надзорном органе.
В прокуратуре также подчеркнули, что иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Ранее информацию о расследовании подтвердили в пресс-службе КНБ РК. Накануне в СМИ распространились сообщения о задержании чиновницы.
Имя Гульбарам Мусагазиной в публичном поле связывали с резонансным уголовным делом о коррупции в сфере здравоохранения региона.
Речь идет о деле, в рамках которого были арестованы бывший руководитель управления здравоохранения Костанайской области Данияр Джандаев, его заместитель Ерболат Доспанов, а также главный врач Карасуской районной больницы Владимир Голубев.
По версии следствия, коррупционная схема была связана с государственными закупками медицинского оборудования для поликлиник и больниц. Отмечалось, что медорганизации приобретали невостребованное оборудование по завышенной стоимости. В прокуратуре сообщали, что сумма хищений в сфере здравоохранения региона превысила 2 млрд тенге.