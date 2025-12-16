РУ
телерадиокомплекс президента РК
    15:42, 16 Декабрь 2025 | GMT +5

    Стали известны детали подготовки терактов в Калифорнии в канун Нового года

    Министерство юстиции арестовало четырех человек в связи с предполагаемым заговором с целью установки бомб в округе Калифорнии в канун Нового года, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.

    Пэм Бонди
    Фото: wbhm.org

    — После тщательного расследования Министерство юстиции совместно с ФБР предотвратили масштабный и ужасающий террористический заговор в Центральном округе Калифорнии (округ Ориндж и Лос-Анджелес). Фронт освобождения Черепашьего острова — крайне левая, пропалестинская, антиправительственная группировка — готовилась к проведению серии взрывов по нескольким объектам в Калифорнии, начиная с кануна Нового года. Группа также планировала атаковать агентов ICE (Иммиграционную и таможенную полицию США) и транспортные средства, — сообщила генеральный прокурор Пэм Бонди в X.

    В заявлении о возбуждении уголовного дела утверждалось, что группа приобрела «материалы для изготовления бомб и (отправилась) в отдаленное место в пустыне Мохаве, чтобы 12 декабря 2025 года сконструировать и взорвать испытательные взрывные устройства», сообщает NBC News.

    Агенты ФБР, в том числе информатор и сотрудники под прикрытием, арестовали их «до того, как они завершили сборку функционального взрывного устройства».

    Задержанными оказались - Одри Иллин Кэрролл, Закар Аарон Пейдж, Данте Гаффилд и Тина Лай, которые планировали провести операцию «Полуночное солнце» по организации взрывов. Их план предусматривал установку рюкзаков с самодельными взрывными устройствами, которые должны были одновременно взорваться в пяти местах, в том числе около двух американских компаний, в полночь в канун Нового года в Центральном округе Калифорнии.

    Также стало известно, что в штате Луизиана был арестован пятый человек, который был членом указанной группы.

    Подозреваемым предъявлены обвинения в «сговоре и хранении незарегистрированного взрывного устройства», заявил первый помощник прокурора США в Центральном округе Калифорнии Билл Эссайли.

    Ранее сообщалось, что ФБР сорвало планы терактов в новогоднюю ночь в Лос-Анджелесе.

    Америка Терроризм Мировые новости Новый год США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
