Стали известны абсолютные чемпионы Казахстана по конкуру-2025
С 31 октября по 2 ноября 2025 года в Астане, на конноспортивном комплексе «Аргымак», прошел xемпионат Казахстана по конкуру, передает агентство Kazinform.
В нынешнем году в соревнованиях приняли участие более 40 всадников из разных регионов страны.
2 ноября состоялся финальный день чемпионата.
Решающие маршруты прошли в напряжённой борьбе и определили абсолютных победителей соревнований.
Группа «А» — высота препятствий до 145 см
Итоги маршрута:
1 место — Раиса Соколенко на лошади Уран-Над Виграми (Prestige Horse Club) — 4 штрафных балла, 70.34 сек.
2 место — Олег Соколенко на лошади Синдерелла (Prestige Horse Club) — 4 штрафных балла, 72.66 сек.
3 место — Ксения Баталова на лошади Леди Ди (КСК «Дарнис») — 4 штрафных балла, 73.86 сек.
Группа «B» — высота препятствий до 130 см
Итоги маршрута:
1 место — Эстелла Бабаян на лошади Таймаз (КСК г. Шымкент) — 4 штрафных балла, 72.21 сек. / перепрыжка 36.03 сек.
2 место — Ануар Досмаилов на лошади Обама (Клуб «Кокпар Астана») — 4 штрафных балла, 78.71 сек. / перепрыжка 41.00 сек.
3 место — Раиса Соколенко на лошади Клю Голд (Prestige Horse Club) — 4 штрафных балла, 71.56 сек. / перепрыжка 33.85 сек.
Абсолютные чемпионы Республики Казахстан по конкуру — 2025
Группа «А»
1 место — Олег Соколенко — Синдерелла (Prestige Horse Club)
2 место — Раиса Соколенко — Уран-Над Виграми (Prestige Horse Club)
3 место — Азамат Хасенов — Мун Фейри (Клуб «Кокпар Астана»)
3 место — Ксения Баталова — Леди Ди (КСК «Дарнис»)
Группа «B»
1 место — Эстелла Бабаян — Таймаз (КСК г. Шымкент)
2 место — Нурболат Карткожак — Буркит (Prestige Horse Club)
3 место — Ануар Досмаилов — Обама (Клуб «Кокпар Астана»)
Финальный день чемпионата стал достойным завершением спортивного сезона 2025 года.
Федерация конного спорта Республики Казахстан благодарит спортсменов, тренеров, судей и организаторов за высокий уровень проведения соревнований, а также выражает признательность партнерам — компании «Казцинк» и Национальному олимпийскому комитету Казахстана — за поддержку и развитие отечественного конного спорта.