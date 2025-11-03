Стали известны абсолютные чемпионы Казахстана по конкуру-2025

В нынешнем году в соревнованиях приняли участие более 40 всадников из разных регионов страны.

2 ноября состоялся финальный день чемпионата.

Фото: Kazinform

Решающие маршруты прошли в напряжённой борьбе и определили абсолютных победителей соревнований.

Группа «А» — высота препятствий до 145 см

Итоги маршрута:

1 место — Раиса Соколенко на лошади Уран-Над Виграми (Prestige Horse Club) — 4 штрафных балла, 70.34 сек.

2 место — Олег Соколенко на лошади Синдерелла (Prestige Horse Club) — 4 штрафных балла, 72.66 сек.

3 место — Ксения Баталова на лошади Леди Ди (КСК «Дарнис») — 4 штрафных балла, 73.86 сек.

Фото: Kazinform

Группа «B» — высота препятствий до 130 см

Итоги маршрута:

1 место — Эстелла Бабаян на лошади Таймаз (КСК г. Шымкент) — 4 штрафных балла, 72.21 сек. / перепрыжка 36.03 сек.

2 место — Ануар Досмаилов на лошади Обама (Клуб «Кокпар Астана») — 4 штрафных балла, 78.71 сек. / перепрыжка 41.00 сек.

3 место — Раиса Соколенко на лошади Клю Голд (Prestige Horse Club) — 4 штрафных балла, 71.56 сек. / перепрыжка 33.85 сек.

Фото: Kazinform

Абсолютные чемпионы Республики Казахстан по конкуру — 2025

Группа «А»

1 место — Олег Соколенко — Синдерелла (Prestige Horse Club)

2 место — Раиса Соколенко — Уран-Над Виграми (Prestige Horse Club)

3 место — Азамат Хасенов — Мун Фейри (Клуб «Кокпар Астана»)

3 место — Ксения Баталова — Леди Ди (КСК «Дарнис»)

Группа «B»

1 место — Эстелла Бабаян — Таймаз (КСК г. Шымкент)

2 место — Нурболат Карткожак — Буркит (Prestige Horse Club)

3 место — Ануар Досмаилов — Обама (Клуб «Кокпар Астана»)

Финальный день чемпионата стал достойным завершением спортивного сезона 2025 года.

Фото: Kazinform

Федерация конного спорта Республики Казахстан благодарит спортсменов, тренеров, судей и организаторов за высокий уровень проведения соревнований, а также выражает признательность партнерам — компании «Казцинк» и Национальному олимпийскому комитету Казахстана — за поддержку и развитие отечественного конного спорта.