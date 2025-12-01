Стала известна начальная цена ФК «Актобе» на торгах

Депутаты областного маслихата провели общественные слушания, на которых рассмотрели предложение о приватизации футбольного клуба.

— ФК «Актобе» был включен в перечень приватизации в 2020 году. В этом году проведена оценка клуба, его стоимость составила 364 млн 352 тыс. тенге. Сегодня на аукционе эта сумма станет стартовой ценой. Объявление разместят на 15 дней. Участвовать может любой желающий, — сообщил руководитель управления финансов Актюбинской области Ерик Турсунгалиев. Фото: Алтынай Сағындықова

По его словам, у клуба нет недвижимости. На балансе числятся только два автобуса и оргтехника. Остальное — это контракты с игроками и тренерский состав. При оценке учтено, что клуб является пятикратным чемпионом страны.

— Предварительных договоренностей не было, но интересующиеся есть. Сколько их, не могу сказать, ко мне лично никто не обращался. Аукцион пройдет в электронном формате. Победителя определят через платформу E-Qazyna. В настоящее время клуб продолжает работать в обычном режиме, поскольку пока неизвестно, кто примет участие и кто станет победителем. Если победителя не определят, работа продолжится в прежнем формате. А если победитель появится, дальнейшие решения будет принимать новый владелец, — отметил Ерик Турсунгалиев.

Акимат Актюбинской области продолжит финансирование футбола, однако объемы финансирования сократятся.

— В 2025 году на футбол было направлено 3,5 млрд тенге. В 2026 году предусмотрено 1,9 млрд тенге. Экономия — 1,5 млрд тенге. С каждым годом финансирование будет сокращаться. Сейчас мы делаем упор на детский футбол. Если в этом году детской академии было выделено 260 млн тенге, то на следующий год запланировано 400 млн тенге. Также у нас есть женская команда, не забываем и о футзале, — сообщил руководитель управления физической культуры и спорта Актюбинской области Мейрамбек Махамбетов. Фото: Алтынай Сағындықова

Отмечается, что ФК «Актобе» арендует центральный стадион, так как он находится на балансе спортивной школы, подведомственной управлению физической культуры и спорта области. Новый владелец клуба сможет самостоятельно определять руководство, тренерский штаб и состав игроков. При этом акимат выдвигает обязательные требования: не менять профиль деятельности, обеспечивать участие клуба в официальных соревнованиях внутри страны, предоставлять спортивную инфраструктуру, покрывать расходы и командировочные. Ограничения на иностранных легионеров вводиться не будут.

Напомним, ранее аким Актюбинской области Асхат Шахаров сообщил, что владельцем футбольного клуба является руководитель и учредитель компании «Qazaq Stroy» Нурлан Артыкбаев.