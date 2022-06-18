18 Июня 2022 18:08

Стал врачом не случайно - детский хирург

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В канун празднования​ Дня медицинского работника корреспондент МИА «Казинформ» побеседовал​ с​ детским хирургом высшей категории научного центра педиатрии и детской хирургии Кахриманом Ахтаровым. Он разработчик протоколов лечения в области аноректальных пороков и других пороков желудочно-кишечного тракта у детей. Является членом комитета ГУП МЗ РК по подготовке кадров.

- Кахриман Махмуджанович, как началась ваша трудовая деятельность?

- В студенческие годы начинал работать медбратом. Интернатуру проходил на базе кафедры детской хирургии под руководством академика Камала Ормантаева. Работал в центре детской неотложной медицинской помощи и в Аксайской республиканской детской клинической больнице. С 2007 года имею большую удачу и счастье работать в отделении хирургии научного центра педиатрии и детской хирургии под руководством замечательного человека и профессионала профессора​ д.м.н. Нурлана Ахпарова.

- Существует стереотип, что хирург - это мужская профессия. Как Вы думаете, ваш пример - это исключение или же в этом нет ничего необычного?

- Думаю да, но знаю некоторых хирургов женщин, которые ничем не уступают хирургам мужчинам (улыбается). Но все они имеют упорный и можно сказать мужской характер.

- Почему Вы решили стать не просто хирургом, а детским хирургом?

- Удивительно, но не случайно. Когда-то в юности, в далеких 90-х годах, мне лично понадобилось небольшое хирургическое вмешательство. По иронии судьбы получал лечение​ в научном центре педиатрии и детской хирургии. По традиции каждый понедельник в отделении хирургии проходит обход палат отделения. И в​ один такой день я увидел, как в нашу палату направляются врачи хирургии разного ранга, а впереди всех идет высокий, красивый мужчина в белом халате и накрахмаленном колпаке. Это был заведующий отделением Нурлан​ Нуркинович Ахпаров. Тогда я застыл и не мог долгое время отвести глаз. Рядом со мной, тогда, находилась моя мама и сказала мне: Давай ты станешь врачом, и когда-нибудь я тобой буду гордиться как, наверное, гордятся этим врачом его родители (прим. автора). И вот я здесь (улыбается).

- С детьми тяжелее работать, чем со взрослыми пациентами?

- Я думаю, что в каждом возрастном контингенте есть свои трудности. Но отличие детей в том, что они не говорят, где у них и что болит. И в этом случае врач становится другом. Работа детского хирурга - это ответственный, но очень благодарный труд. Лучшей наградой для меня является улыбка выздоравливающего ребенка.

- Вы знаете, хотя бы приблизительно, сколько детей спасли? Сколько операций в год Вы проводите?

- У нас хорошая опытная команда, где каждый специализируется в своем направлении. Конкретно я специализируюсь в области пороков желудочно-кишечного тракта и тяжелых пороков аноректальной области. В год примерно проводим от 60 до 100 тяжелых пластических и реконструктивных операций различных этапов коррекции пороков. Дополнительно проходит достаточное количество других операций. Я работаю в данном центре с 2007 года. Как таковой, учет спасенных жизней пациентов, которых удалось спасти, не ведём.​ В основном помним и ведем учет тех​, которым, несмотря на все усилия, не смогли помочь.

- Каков ваш девиз по жизни. Придерживаетесь ли конкретных принципов в жизни?

- Стараюсь придерживаться основного принципа и девиза всех врачей «Не навреди!».

- Как Вы справляетесь со сложностями в своей​ работе?

- Сложности бывают, как и у всех врачей-хирургов. К сожалению, из-за своей профессиональной занятости многие врачи семейные события зачастую пропускают. И я – не исключение. Я, например, ни разу не был на школьном звонке или собрании своих любимых дочерей (улыбается).

- Сейчас много случаев в быту, когда дети по неосторожности могут выпить химические средства, как например моющие средства, уксус и т.п. В таких критических ситуациях как оказываете помощь детям?

- Здесь надо больше говорить о профилактике​ данной проблемы. Первое - запретить красочные упаковки различных моющих средств и уксусных эссенций законодательно. Второе - проводить широкую просветительную работу в СМИ. Третье - хранить все эти средства в недоступном для детей месте.

- Наверняка, есть какой-нибудь интересный случай из Вашей профессиональной деятельности, которым Вы можете поделиться с читателями?

- В 2008 году я оперировал ребенка. Он приехал из другого города с запущенной формой заболевания. Данная операция прошла успешно, но кроме всего предстояло провести ещё несколько тяжёлых операций. После выписался, какое-то время звонил, писал мне, поздравлял с днем рождения или с днем медицинского работника, а потом пропал. И вот, как-то​ на одном спортивном мероприятии по борьбе,​ подходит ко мне крепкий, огромный спортсмен и говорит: Кахриман Махмуджанович, как Ваши дела? (прим. автора). Оказалось, что это был мой давний пациент. На соревнованиях он занял призовое место и отчаянно пытался отдать мне свой кубок на память. Если бы вы знали, как я был рад и горд за него.

- Поделитесь вашими планами на будущее?

- Все мои планы связанны с моей работой и семьей. Если это работа - постоянно повышать профессиональный уровень, потому что​ врачам, особенно хирургам, нужно учится до конца жизни. Если семья - уделять больше времени родным и близким.

Спасибо за интервью!