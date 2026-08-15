Стал известен результат гимнастки Акмарал Ерекешевой на первом взрослом ЧМ в Германии

На чемпионате мира по художественной гимнастике во Франкфурте-на-Майне (Германия) завершился финал в индивидуальном многоборье, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

Сборную Казахстана в решающей стадии этой дисциплины представила Акмарал Ерекешева. По итогам четырех упражнений казахстанская гимнастка в сумме набрала 115,800 балла, заняв итоговое шестое место.

Победу одержала Дарья Варфоломеев (Германия) — 119,500. Серебряную медаль завоевала Стиляна Николова (Болгария) — 117,600. София Раффаэли (Италия) замкнула тройку лучших — 117.550.

Добавим, что на этом выступление Акмарал во Франкфурте не заканчивается. 16 августа она выйдет на ковер в финалах упражнений с булавами и лентой.

Для Ерекешевой этот чемпионат мира является первым взрослым мировым первенством в карьере.

Ерекешева набрала 84,200 балла и вышла в финал с восьмого места. Всего в решающую стадию квалифицировались 18 спортсменок.