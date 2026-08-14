Гимнастка Акмарал Ерекешева вышла в три финала на чемпионате мира в Германии

На чемпионате мира по художественной гимнастике во Франкфурте-на-Майне (Германия) завершился квалификационный раунд, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

По итогам отбора представительница сборной Казахстана Акмарал Ерекешева, которая дебютировала на взрослом ЧМ, пробилась в три финала.

В индивидуальном многоборье в зачет шли три лучших результата гимнасток. Ерекешева набрала 84,200 балла и вышла в финал с восьмого места. Всего в решающую стадию квалифицировались 18 спортсменок.

Также казахстанская гимнастка поборется за медали в отдельных видах. В упражнении с булавами Акмарал показала четвертый результат - 29,000 балла. Еще одно четвертое место она заняла в упражнении с лентой, набрав 28,350 балла. В финалы в каждом из видов прошли по восемь спортсменок.

Вторая представительница Казахстана Айбота Ертайкызы не смогла преодолеть квалификацию. В многоборье она заняла 24-е место. В отдельных видах Айбота стала десятой в упражнении с обручем, 33-й - с мячом, 15-й - с булавами и 32-й - с лентой.

Отметим, что финалы чемпионата мира начнутся 14 августа.

Ранее сообщалось о том, что Казахстан вошел в топ-10 на юниорском чемпионате мира по артистическому плаванию.