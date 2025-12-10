Стал известен худший игрок «Кайрата» в игре с «Олимпиакосом»

По информации ресурса, самым результативным в составе алматинской команды признан вратарь Темирлан Анарбеков, заработавший 8,1 балла за уверенную игру и серию ключевых спасений.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Наименьшую оценку получил нападающий Рикардиньо, чья игра была оценена в 5,5 балла.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Отмечается, что поражение от «Олимпиакоса» стало для «Кайрата» пятым в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Ранее команда уступила «Спортингу» (1:4), «Реалу» (0:5), «Интеру» (1:2) и «Копенгагену» (2:3). Единственное очко алматинцы набрали в матче с кипрским «Пафосом» — 0:0.

В дальнейшем «Кайрату» предстоит провести игры против «Арсенала» и бельгийского «Брюгге».