    22:38, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    Стал известен худший игрок «Кайрата» в игре с «Олимпиакосом»

    Сайт Flashscore.com представил оценки футболистов алматинского «Кайрата» по итогам матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса» (0:1), передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    По информации ресурса, самым результативным в составе алматинской команды признан вратарь Темирлан Анарбеков, заработавший 8,1 балла за уверенную игру и серию ключевых спасений.

    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Наименьшую оценку получил нападающий Рикардиньо, чья игра была оценена в 5,5 балла.

    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Отмечается, что поражение от «Олимпиакоса» стало для «Кайрата» пятым в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Ранее команда уступила «Спортингу» (1:4), «Реалу» (0:5), «Интеру» (1:2) и «Копенгагену» (2:3). Единственное очко алматинцы набрали в матче с кипрским «Пафосом» — 0:0.

    В дальнейшем «Кайрату» предстоит провести игры против «Арсенала» и бельгийского «Брюгге».

    Теги:
    Спорт Футбол ФК «Кайрат»
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
