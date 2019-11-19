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Стабилизационный фонд заработал в Семее
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Стабилизационный фонд заработал в Семее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационный центр города.
По информации отдела предпринимательства, для города Семея на межсезонный период 2019-2020 годов АО «СПК «Ертіс» закуплено картофеля и овощей в объеме 3000 тонн, в том числе картофеля – 1500 тонн, капусты – 500 тонн, моркови – 400 тонн, лука – 600 тонн.
Ведется работа по заключению меморандумов с розничными торговыми предприятиями на реализацию продукции стабилизационного фонда. По состоянию на 19 ноября 2019 года заключено 40 меморандумов.
Кроме того, с ноября для выездной торговли ТОО «Агрофирма «Приречное» выделено 12 торговых мест.
Реализация начата со второй декады ноября и продлится до 15 мая 2020 года.
Розничная цена с учетом 10%-ой торговой надбавки - 77 тенге за кг и является фиксированной на весь период реализации продукции стабилизационного фонда.
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