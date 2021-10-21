Стабильность является основой развития любого государства - Шерзод Пулатов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель узбекского этнокультурного центра города Нур-Султана Шерзод Пулатов прокомментировал расширенное заседание Совета АНК, которое состоялось под председательством Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ежегодно Ассамблея народа Казахстана проводит съезды АНК, также заседания Совета Ассамблеи, куда входят руководители этнокультурных объединений, интеллигенты, ученые. На этих заседаниях рассматриваются итоги проведенной работы, ставятся планы и задачи в предстоящий период. Главная задача является реализация государственной национальной политики, обеспечение общественно-политической стабилизации в Казахстане, повышение эффективности взаимодействия государства и гражданских институтов в целом», - сказал Шерзод Пулатов корреспонденту МИА «Казинформ».

«Сегодня состоялось очередное заседание Совета АНК под председательством Президента страны Касым-Жомарта Токаева. Это говорит о том, что государство уделяет межэтническим отношениям очень большое значение. Этнополитика в стране всегда проводилась на высоком уровне. Поскольку посредством мирного существования всех этносов, проживающих в Казахстане, мы имеем возможность сохранить стабильность в стране. Как всем известно, стабильность является основой развития любого государства», - отметил Шерзод Пулатов.

По его словам, Касым-Жомарт Токаев на заседании поднял ряд важных вопросов, которые необходимо решать. Также Шерзод Пулатов отметил, что сегодня в регионах ведется слаженная работа.

«Сегодня этнокультурные объединения - это не только структура, сохраняющая культуру и самобытность проживающих этносов, но и важная структура объединений, реализующая государственную политику. Казахстан является примером для многих государств по налаживанию взаимоотношений. К примеру, при АНК работает Ассоциация предпринимателей, налаживаются торгово-экономические связи. Народная дипломатия является важным инструментом в укреплении связей и взаимоотношений со странами. Сегодня на заседании был подведен ряд важных направлений, на которые АНК будет обращать свое внимание в целом», - заключил глава узбекского этнокультурного центра.





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