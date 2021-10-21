Стабильность является основой развития любого государства - Шерзод Пулатов
«Ежегодно Ассамблея народа Казахстана проводит съезды АНК, также заседания Совета Ассамблеи, куда входят руководители этнокультурных объединений, интеллигенты, ученые. На этих заседаниях рассматриваются итоги проведенной работы, ставятся планы и задачи в предстоящий период. Главная задача является реализация государственной национальной политики, обеспечение общественно-политической стабилизации в Казахстане, повышение эффективности взаимодействия государства и гражданских институтов в целом», - сказал Шерзод Пулатов корреспонденту МИА «Казинформ».
«Сегодня состоялось очередное заседание Совета АНК под председательством Президента страны Касым-Жомарта Токаева. Это говорит о том, что государство уделяет межэтническим отношениям очень большое значение. Этнополитика в стране всегда проводилась на высоком уровне. Поскольку посредством мирного существования всех этносов, проживающих в Казахстане, мы имеем возможность сохранить стабильность в стране. Как всем известно, стабильность является основой развития любого государства», - отметил Шерзод Пулатов.
По его словам, Касым-Жомарт Токаев на заседании поднял ряд важных вопросов, которые необходимо решать. Также Шерзод Пулатов отметил, что сегодня в регионах ведется слаженная работа.
«Сегодня этнокультурные объединения - это не только структура, сохраняющая культуру и самобытность проживающих этносов, но и важная структура объединений, реализующая государственную политику. Казахстан является примером для многих государств по налаживанию взаимоотношений. К примеру, при АНК работает Ассоциация предпринимателей, налаживаются торгово-экономические связи. Народная дипломатия является важным инструментом в укреплении связей и взаимоотношений со странами. Сегодня на заседании был подведен ряд важных направлений, на которые АНК будет обращать свое внимание в целом», - заключил глава узбекского этнокультурного центра.
Фото: www.kt.kz