Ссора в прямом эфире закончилась дракой в Костанае

Как уточнили в полиции, 15 апреля на пульт «102» поступило сообщение о драке в Костанае. Прибывшие сотрудники полиции задержали всех участников на месте и доставили в отдел полиции.

Установлено, что конфликт между двумя девушками начался в социальной сети во время прямого эфира. Позже выяснение отношений продолжилось уже при личной встрече и переросло в драку.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится расследование, по итогам которого будет дана правовая оценка действиям каждого участника.

К слову, одной из сторон конфликта оказалась казахстанский блогер, которая ранее уже была замешана в скандале — девушка на личной странице в соцсетях оскорбила мам особенных детей. Она приписала причины рождения особенных детей «блуду», «духовным законам» и «наказанию природы». Это вызвало резкое недовольство родителей детей с инвалидностью.

В полиции напомнили, что любые конфликтные ситуации необходимо решать в правовом поле. За противоправные действия предусмотрена уголовная ответственность.

Накануне в Экибастузе, пьяные друзья пациента избили врача и медсестру в травмпункте. Пострадавшие госпитализированы в больницу. Нападавшие водворены в ИВС.