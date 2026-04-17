РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:54, 17 Апрель 2026 | GMT +5

    Ссора в прямом эфире закончилась дракой в Костанае

    Конфликт между двумя девушками, начавшийся в социальной сети, перерос в драку при личной встрече. По факту возбуждено уголовное дело, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Кадр из видео

    Как уточнили в полиции, 15 апреля на пульт «102» поступило сообщение о драке в Костанае. Прибывшие сотрудники полиции задержали всех участников на месте и доставили в отдел полиции.

    Установлено, что конфликт между двумя девушками начался в социальной сети во время прямого эфира. Позже выяснение отношений продолжилось уже при личной встрече и переросло в драку.

    По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится расследование, по итогам которого будет дана правовая оценка действиям каждого участника.

    К слову, одной из сторон конфликта оказалась казахстанский блогер, которая ранее уже была замешана в скандале — девушка на личной странице в соцсетях оскорбила мам особенных детей. Она приписала причины рождения особенных детей «блуду», «духовным законам» и «наказанию природы». Это вызвало резкое недовольство родителей детей с инвалидностью.

    В полиции напомнили, что любые конфликтные ситуации необходимо решать в правовом поле. За противоправные действия предусмотрена уголовная ответственность.

    Накануне в Экибастузе, пьяные друзья пациента избили врача и медсестру в травмпункте. Пострадавшие госпитализированы в больницу. Нападавшие водворены в ИВС.

    Теги:
    Соцсети Регионы Казахстана Полиция Драка Костанай
    Дарья Аверченко
    Автор
    Сейчас читают