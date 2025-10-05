США заявили об ударе по судну у берегов Венесуэлы

В результате удара погибли четыре человека, находившихся на борту судна. Ни один американский военнослужащий не пострадал.

Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет на своей странице в соцсети Х.

— Ранее этим утром, по приказу президента Трампа, я отдал распоряжение нанести смертоносный удар по судну, занимавшемуся наркоторговлей и связанному с организациями, признанными террористическими, в зоне ответственности Командования вооруженных сил США по югу США, — написал Хегсет.

Он сообщил, что судно перевозило значительное количество наркотиков, предназначенных для отправления в США.

Earlier this morning, on President Trump's orders, I directed a lethal, kinetic strike on a narco-trafficking vessel affiliated with Designated Terrorist Organizations in the USSOUTHCOM area of responsibility. Four male narco-terrorists aboard the vessel were killed in the… pic.twitter.com/QpNPljFcGn — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 3, 2025

— Наша разведка, без сомнения, подтвердила, что это судно перевозило наркотики, люди на борту были наркотеррористами и они действовали на известном маршруте транзита наркотиков. Эти удары будут продолжаться до тех пор, пока не прекратятся нападения на американский народ, — добавил глава Пентагона.

Венесуэльские власти отреагировали на проникновение американских военных самолетов вглубь воздушного пространства Венесуэлы, потребовав от главы Пентагона немедленно прекратить «безрассудные» действия, направленные на подрыв мира в Латинской Америке и Карибском бассейне.

Каракас также сообщил, что поставит в известность о происходящем генсека ООН Антониу Гутерриша.

Напомним, ранее Трамп заявил, что США вступили в войну с наркокартелями.