    18:36, 04 Октябрь 2025 | GMT +5

    США заявили об ударе по судну у берегов Венесуэлы

    США нанесли ракетный удар по судну, принадлежавшему наркоторговцам, в международных водах недалеко от побережья Венесуэлы, передает агентство Kazinform.

    Фото: кадр из видео

    В результате удара погибли четыре человека, находившихся на борту судна. Ни один американский военнослужащий не пострадал.

    Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет на своей странице в соцсети Х.

    — Ранее этим утром, по приказу президента Трампа, я отдал распоряжение нанести смертоносный удар по судну, занимавшемуся наркоторговлей и связанному с организациями, признанными террористическими, в зоне ответственности Командования вооруженных сил США по югу США, — написал Хегсет.

    Он сообщил, что судно перевозило значительное количество наркотиков, предназначенных для отправления в США.

    — Наша разведка, без сомнения, подтвердила, что это судно перевозило наркотики, люди на борту были наркотеррористами и они действовали на известном маршруте транзита наркотиков. Эти удары будут продолжаться до тех пор, пока не прекратятся нападения на американский народ, — добавил глава Пентагона.

    Венесуэльские власти отреагировали на проникновение американских военных самолетов вглубь воздушного пространства Венесуэлы, потребовав от главы Пентагона немедленно прекратить «безрассудные» действия, направленные на подрыв мира в Латинской Америке и Карибском бассейне.

    Каракас также сообщил, что поставит в известность о происходящем генсека ООН Антониу Гутерриша.

    Напомним, ранее Трамп заявил, что США вступили в войну с наркокартелями.

    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
