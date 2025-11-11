США заявили о возможном повышении импортных пошлин в отношении некоторых стран

Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, он подтвердил, что США работают со Швейцарией, чтобы понизить введенные ранее в отношении нее на уровне 39% пошлины. При этом Трамп фактически опроверг данные информационного агентства Bloomberg о том, что ставка таможенных пошлин США в отношении Швейцарии составит 15%.

— Нет, я не устанавливал никакого числа. Но мы будем над чем-то работать, чтобы помочь Швейцарии. Мы очень сильно ударили по Швейцарии. <…> Мы над ними (корректировками ставок пошлин — прим.ред.) работаем. Как и над некоторыми другими. И над другими мы работаем, чтобы немного их повысить, — сказал по этому поводу Дональд Трамп.

Однако американский президент не уточнил, какие именно государства могут столкнуться с дальнейшим повышением импортных ставок США.

Трамп также вновь пообещал направить часть средств, собираемых правительством США после увеличения таможенных пошлин, на погашение национального долга.

— Мы сократим свой госдолг, это вопрос национальной безопасности, — заявил глава Белого дома.

Кроме того, президент в очередной раз выразил мнение, что в случае принятия Верховным судом США решения, резко ограничивающего полномочия главы государства по применению механизма импортных пошлин, страну ждет «экономическая катастрофа, катастрофа в сфере национальной безопасности».

Ранее Трамп пообещал выплатить американцам «дивиденды» от пошлин - власти намерены распределить среди граждан «дивиденды» в размере не менее $2 тысяч на человека.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные — 9 апреля.

В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%.