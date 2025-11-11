РУ
    США заявили о возможном повышении импортных пошлин в отношении некоторых стран

    Соединенные Штаты намерены повысить ставки своих импортных пошлин в отношении некоторых стран. Об этом заявил президент Дональд Трамп, но уточнять, какие именно это страны, не стал, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Пошлины Трампа ставят под вопрос существование глобального рынка
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Российская Газета

    Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, он подтвердил, что США работают со Швейцарией, чтобы понизить введенные ранее в отношении нее на уровне 39% пошлины. При этом Трамп фактически опроверг данные информационного агентства Bloomberg о том, что ставка таможенных пошлин США в отношении Швейцарии составит 15%.

    — Нет, я не устанавливал никакого числа. Но мы будем над чем-то работать, чтобы помочь Швейцарии. Мы очень сильно ударили по Швейцарии. <…> Мы над ними (корректировками ставок пошлин — прим.ред.) работаем. Как и над некоторыми другими. И над другими мы работаем, чтобы немного их повысить, — сказал по этому поводу Дональд Трамп.

    Однако американский президент не уточнил, какие именно государства могут столкнуться с дальнейшим повышением импортных ставок США.

    Трамп также вновь пообещал направить часть средств, собираемых правительством США после увеличения таможенных пошлин, на погашение национального долга.

    — Мы сократим свой госдолг, это вопрос национальной безопасности, — заявил глава Белого дома.

    Кроме того, президент в очередной раз выразил мнение, что в случае принятия Верховным судом США решения, резко ограничивающего полномочия главы государства по применению механизма импортных пошлин, страну ждет «экономическая катастрофа, катастрофа в сфере национальной безопасности».

    Ранее Трамп пообещал выплатить американцам «дивиденды» от пошлин -  власти намерены распределить среди граждан «дивиденды» в размере не менее $2 тысяч на человека. 

    Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные — 9 апреля.

    В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%.

