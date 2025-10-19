США заявили о возможном нарушении ХАМАС режима прекращения огня в Газе

— Соединенные Штаты проинформировали страны-гаранты мирного соглашения по Газе о заслуживающих доверия сообщениях, указывающих на надвигающееся нарушение режима прекращения огня ХАМАС в отношении населения Газы, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что «запланированное нападение на мирных палестинцев» станет «прямым и серьезным» нарушением соглашения о прекращении огня и подорвет достигнутый прогресс.

— Если ХАМАС продолжит эту атаку, будут приняты меры для защиты населения Газы и сохранения целостности режима прекращения огня, — завили во внешнеполитическом ведомстве.

Согласно сообщению госдепа, США и другие страны-гаранты «по-прежнему тверды в своей приверженности обеспечению безопасности гражданского населения, поддержанию спокойствия на местах и продвижению мира и процветания для населения Газы и региона в целом».

Ранее президент США Дональд Трамп снова опубликовал пост в своей соцсети Truth Social с угрозами в адрес ХАМАС, если те продолжат «убивать людей в Газе»,