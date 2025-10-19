США заявили о возможном нарушении ХАМАС режима прекращения огня в Газе
США проинформировали страны-гаранты мирного соглашения по сектору Газа о «неизбежном» нарушении режима прекращения огня со стороны ХАМАС, передает агентство Kazinform со ссылкой на Госдепартамент США.
— Соединенные Штаты проинформировали страны-гаранты мирного соглашения по Газе о заслуживающих доверия сообщениях, указывающих на надвигающееся нарушение режима прекращения огня ХАМАС в отношении населения Газы, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.
Отмечается, что «запланированное нападение на мирных палестинцев» станет «прямым и серьезным» нарушением соглашения о прекращении огня и подорвет достигнутый прогресс.
— Если ХАМАС продолжит эту атаку, будут приняты меры для защиты населения Газы и сохранения целостности режима прекращения огня, — завили во внешнеполитическом ведомстве.
Согласно сообщению госдепа, США и другие страны-гаранты «по-прежнему тверды в своей приверженности обеспечению безопасности гражданского населения, поддержанию спокойствия на местах и продвижению мира и процветания для населения Газы и региона в целом».
Ранее президент США Дональд Трамп снова опубликовал пост в своей соцсети Truth Social с угрозами в адрес ХАМАС, если те продолжат «убивать людей в Газе»,