США завершат вывод войск из Ирака до 30 сентября

Вашингтон и Багдад подтвердили переход к новому формату двусторонних отношений, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Американские военнослужащие полностью покинут Ирак до 30 сентября. Об этом заявил премьер-министр Ирака Али аз-Заиди в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

— Американские войска покинут Ирак 30 сентября, а американские компании придут в Ирак, — сказал глава иракского правительства.

Дональд Трамп подтвердил планы по завершению американского военного присутствия в стране.

— Мы больше не считаем, что нам нужны там военные, — заявил президент США.

Iraqi Prime Minister Ali al-Zaidi says US troops are set to fully withdraw from Iraq by September 30, in line with the timeline agreed between Baghdad and Washington. pic.twitter.com/4No7Jq3ILW — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 14, 2026

Позднее Пентагон сообщил, что стороны подтвердили договоренности 2024 года о завершении миссии международной коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГ (запрещенная в РК организация – прим. редакции). Значительная часть находившихся в Ираке американских военнослужащих уже покинула страну.

После завершения боевых операций коалиции в 2021 году в Ираке оставались около 2,5 тыс. американских военнослужащих. Они занимались подготовкой иракских сил безопасности и участвовали в совместных операциях против ИГ.

Правительство Ирака связывает завершение иностранного военного присутствия с передачей государству исключительного контроля над оружием. По словам Али аз-Заиди, после 30 сентября власти не позволят каким-либо формированиям сохранять вооружения вне государственных структур.

Заявление касается прежде всего влиятельных вооруженных группировок, часть которых поддерживается Ираном и входит в состав или действует параллельно официальным силовым структурам Ирака.

I hosted Iraqi PM Ali al-Zaidi at the Pentagon today.



To deepen our partnership, Iraq must assert its sovereignty and disarm the Iran-aligned militias responsible for 600+ attacks on U.S. personnel this spring.



The U.S. is also looking to the Iraqi Security Forces, including… pic.twitter.com/QbbLMMgTRY — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) July 15, 2026

Одновременно Багдад и Вашингтон намерены расширить экономическое сотрудничество. Главной темой визита Али аз-Заиди в США стало привлечение американских инвестиций в нефтегазовый сектор и электроэнергетику Ирака.

Иракский премьер анонсировал заключение соглашений об экономическом партнерстве между двумя странами. Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что американские компании планируют реализовать в Ираке ряд проектов в нефтяной отрасли.

Визит Али аз-Заиди продлится до 18 июля. По сообщениям иракских властей, Ирак, американская компания Chevron, инвестиционная группа TI Capital и катарская UCC планируют подписать соглашение о строительстве нефтепровода мощностью до 2 млн баррелей в сутки.

Предполагается, что он соединит Басру с городом Хадита и далее выйдет к портам Турции и Сирии.

Ранее мы сообщали, что США поддержали альтернативу Ормузскому проливу для экспорта нефти.