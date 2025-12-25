США запретили въезд политикам ЕС в связи с законом о цифровых услугах

В заявлении Госдепартамента США эти люди названы «радикальными активистами, которые использовали свое положение, чтобы продвигать репрессивные цензурные меры, направленные против американских деятелей и американских компаний».

— Президент США Дональд Трамп отчетливо дал понять, что его внешняя политика, основанная на принципе «Америка прежде всего», будет сопротивляться нарушениям американского суверенитета. Экстерриториальное превышение полномочий со стороны иностранных цензоров не станет исключением, — подчеркнул госсекретарь США Марко Рубио.

В заявлении Госдепартамента экс-еврокомиссар Тьерри Бретон охарактеризован также как «архитектор DSA» — закона, который обязывает все интернет-платформы и социальные сети, действующие на территории ЕС, защищать пользователей от нелегального контента, товаров и услуг, а также дезинформации и хейтспича.

Американские республиканцы считают, что положения DSA и требования к модерации соцсетей — это цензурные меры, направленные против консерваторов. Брюссель отрицает эти обвинения.

— Для наших американских друзей: цензура не там, где вам кажется, — написал Бретон в социальной сети Х в ответ на известие о запрете на въезд в США.

Тьерри Бретон покинул пост еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка осенью 2024 года из-за разногласий с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Ранее он вступил в открытый конфликт с владельцем соцсети Х Илоном Маскомиз-за отказа платформы соблюдать европейские законы о защите прав и персональных данных пользователей Х.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа неоднократно критиковала цифровые законы ЕС. Глава Белого дома пригрозил ввести новые тарифы на импорт в страны, чьи законы, по его мнению, «вредят» американским компаниям. Несмотря на эти угрозы, ЕС подчеркивает, что продолжит добиваться соблюдения своих правил.

Напомним, в начале декабря соцсеть X получила многомиллионный штраф от Еврокомиссии в соответствии с Законом о цифровых услугах.