США захватили в Карибском море седьмой нефтяной танкер

В заявлении говорилось, что танкер Sagitta «действовал вопреки введенному президентом США Дональдом Трампом карантину для судов, находящихся под санкциями, в Карибском море» и что эта акция «демонстрирует нашу решимость обеспечить, чтобы из Венесуэлы вывозилась только та нефть, транспортировка которой согласована должным образом и в рамках закона».

По данным Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, Sagitta является судном под флагом Панамы и принадлежит компании «Sunne Co Limited», которой также принадлежат несколько других судов, находящихся под санкциями США. Предположительно, судно входило в состав теневого флота, перевозящего нефть из стран, находящихся под санкциями.

Таким образом, США конфисковали семь нефтяных танкеров, связанных с Венесуэлой с 10 декабря 2025 года. Шесть конфискаций произошли в Карибском регионе, а одна — в Северной Атлантике.

Ранее до захвата президента Николаса Мадуро сообщалось, что власти Венесуэлы заявили, что государство продолжит торговлю нефтью несмотря на объявление Трампом военно-морской блокады латиноамериканской страны.