РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:52, 21 Январь 2026 | GMT +5

    США захватили в Карибском море седьмой нефтяной танкер

    Южное командование США сообщило, что во вторник утром Соединенные Штаты захватили седьмой по счету нефтяной танкер, связанный с Венесуэлой, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на CBS News.

    США захватили в Карибском море седьмой нефтяной танкер
    Фото: x.com/Southcom

    В заявлении говорилось, что танкер Sagitta «действовал вопреки введенному президентом США Дональдом Трампом карантину для судов, находящихся под санкциями, в Карибском море» и что эта акция «демонстрирует нашу решимость обеспечить, чтобы из Венесуэлы вывозилась только та нефть, транспортировка которой согласована должным образом и в рамках закона».

    По данным Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, Sagitta является судном под флагом Панамы и принадлежит компании «Sunne Co Limited», которой также принадлежат несколько других судов, находящихся под санкциями США. Предположительно, судно входило в состав теневого флота, перевозящего нефть из стран, находящихся под санкциями.

    Таким образом, США конфисковали семь нефтяных танкеров, связанных с Венесуэлой с 10 декабря 2025 года. Шесть конфискаций произошли в Карибском регионе, а одна — в Северной Атлантике.

    Ранее до захвата президента Николаса Мадуро сообщалось, что власти Венесуэлы заявили, что государство продолжит торговлю нефтью несмотря на объявление Трампом военно-морской блокады латиноамериканской страны.

    Теги:
    Венесуэла Мировые новости США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Сейчас читают