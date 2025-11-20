США являются крупнейшим получателем китайских кредитов

В отчете исследовательской лабораторией AidData при Университете Уильяма и Мэри в США говорится, что с 2000 по 2023 год Китай предоставил кредиты и гранты на общую сумму 2,2 трлн долларов 200 странам во всех регионах мира.

Доля кредитования стран с низким и ниже средним уровнем дохода сократилась с 88% в 2000 году до 12% в 2023 году. Пекин также сократил финансирование инфраструктурных проектов в странах «Глобального Юга» в рамках своей инициативы «Один пояс, один путь».

В то же время доля средств, направляемых на поддержку стран со средним и высоким уровнем дохода, выросла с 24% в 2000 году до 76% в 2023 году. Например, Великобритания получила 60 млрд долларов, а ЕС — 161 млрд долларов.

— Большая часть кредитов, выдаваемых богатым странам, направляется на развитие критически важной инфраструктуры, добычу важнейших полезных ископаемых и приобретение высокотехнологичных активов, таких как полупроводниковые компании, — сообщил ведущий автор исследования Брэд Паркс, исполнительный директор AidData.

Согласно отчету, Соединенные Штаты получили от Китая самый крупный официальный кредит — более 200 млрд долларов на реализацию почти 2500 проектов.

Китайские государственные компании «активно работают во всех секторах США», финансируя строительство проектов по производству сжиженного природного газа в Техасе и Луизиане, центров обработки данных в Северной Вирджинии, терминалов в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке и международном аэропорту Лос-Анджелеса, газопровода Matterhorn Express и нефтепровода Dakota Access.

Китайские государственные кредиторы предоставляли кредитные линии многим компаниям из списка Fortune 500, включая Amazon, AT& T, Verizon, Tesla, General Motors, Ford, Boeing и Disney, говорится в отчёте.

Ранее сообщалось, что Китай и США приостановили на год взаимные портовые сборы.