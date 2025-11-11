Китай и США приостановили на год взаимные портовые сборы

Офис торгового представителя США сообщил, что с 10 ноября на 12 месяцев приостанавливает расследование в рамках статьи 301 Закона о торговле, касающееся китайской судостроительной и смежных отраслей.

По данным Министерства коммерции КНР, это решение включает временную отмену портовых сборов с китайских судов, а также приостановку действия дополнительных тарифов на китайские береговые краны и другое оборудование.

— Стороны предприняли важные шаги навстречу друг другу, чтобы совместно реализовать консенсус, достигнутый на торгово-экономических консультациях в Куала-Лумпуре, — заявил представитель министерства.

Китай также приостановил на год собственные ответные меры и выразил готовность продолжать диалог с США на основе взаимного уважения и равноправных консультаций.

Ранее мы писали, что Китай введет специальный портовый сбор для судов США.

Также сообщалось о том, что Китай продлит приостановку действия 24% дополнительной пошлины на импортируемую из США продукцию еще на один год, сохранив ставку в 10%.