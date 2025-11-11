РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    10:23, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Китай и США приостановили на год взаимные портовые сборы

    Власти Китая и США приостановили на год действие взаимных портовых сборов, введенных сторонами ранее в этом году, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство коммерции КНР.

    Китай и США приостановили на год взаимные портовые сборы
    Фото: Синьхуа

    Офис торгового представителя США сообщил, что с 10 ноября на 12 месяцев приостанавливает расследование в рамках статьи 301 Закона о торговле, касающееся китайской судостроительной и смежных отраслей.

    По данным Министерства коммерции КНР, это решение включает временную отмену портовых сборов с китайских судов, а также приостановку действия дополнительных тарифов на китайские береговые краны и другое оборудование.

    — Стороны предприняли важные шаги навстречу друг другу, чтобы совместно реализовать консенсус, достигнутый на торгово-экономических консультациях в Куала-Лумпуре, — заявил представитель министерства.

    Китай также приостановил на год собственные ответные меры и выразил готовность продолжать диалог с США на основе взаимного уважения и равноправных консультаций.

    Ранее мы писали, что Китай введет специальный портовый сбор для судов США.

    Также сообщалось о том, что Китай продлит приостановку действия 24% дополнительной пошлины на импортируемую из США продукцию еще на один год, сохранив ставку в 10%. 

    Теги:
    Китай Мировые новости США
    Берик Табынбаев
    Автор
