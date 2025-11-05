РУ
    14:40, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Китай продлит приостановку пошлин на импорт из США

    Китай продлит приостановку действия 24% дополнительной пошлины на импортируемую из США продукцию еще на один год, сохранив ставку в 10%, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    л
    Фото: Синьхуа

    Как сообщается в заявлении Комитета по таможенным пошлинам при Госсовете КНР, решение вступит в силу с 13:01 10 ноября 2025 года.

    В ведомстве отметили, что этот шаг направлен на выполнение договоренностей, достигнутых в рамках китайско-американских торгово-экономических консультаций.

    — Продление приостановки части дополнительных пошлин будет способствовать здоровому, стабильному и устойчивому развитию двусторонних торгово-экономических отношений, принесет выгоды народам двух стран и внесет вклад в глобальное процветание, — добавили в комитете.

    С указанной даты Китай также прекратит действие дополнительных пошлин, введенных в марте на ряд товаров американского происхождения. Согласно мартовскому уведомлению, 15% пошлина распространялась на импорт куриного мяса, пшеницы, кукурузы и хлопка, а 10% — на сорго, соевые бобы, свинину, говядину, морепродукты, фрукты, овощи и молочную продукцию.

    В комитете подчеркнули, что снятие части дополнительных пошлин отвечает фундаментальным интересам Китая и США, ожиданиям международного сообщества и поможет вывести двусторонние экономические связи на более высокий уровень.

    Ранее мы писали, что Китай раскрыл содержание торгово-экономических переговоров с США в Куала-Лумпуре

