Китай продлит приостановку пошлин на импорт из США

Как сообщается в заявлении Комитета по таможенным пошлинам при Госсовете КНР, решение вступит в силу с 13:01 10 ноября 2025 года.

В ведомстве отметили, что этот шаг направлен на выполнение договоренностей, достигнутых в рамках китайско-американских торгово-экономических консультаций.

— Продление приостановки части дополнительных пошлин будет способствовать здоровому, стабильному и устойчивому развитию двусторонних торгово-экономических отношений, принесет выгоды народам двух стран и внесет вклад в глобальное процветание, — добавили в комитете.

С указанной даты Китай также прекратит действие дополнительных пошлин, введенных в марте на ряд товаров американского происхождения. Согласно мартовскому уведомлению, 15% пошлина распространялась на импорт куриного мяса, пшеницы, кукурузы и хлопка, а 10% — на сорго, соевые бобы, свинину, говядину, морепродукты, фрукты, овощи и молочную продукцию.

В комитете подчеркнули, что снятие части дополнительных пошлин отвечает фундаментальным интересам Китая и США, ожиданиям международного сообщества и поможет вывести двусторонние экономические связи на более высокий уровень.

