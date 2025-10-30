РУ
    14:40, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Китай раскрыл содержание торгово-экономических переговоров с США в Куала-Лумпуре

    Министерство коммерции Китая в четверг представило итоги экономических и торговых переговоров с делегацией США, прошедших недавно в Куала-Лумпуре, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Более 150 тысяч человек эвакуированы в китайской провинции из-за тайфуна «Матмо»
    Фото: Синьхуа

    По словам представителя ведомства, американская сторона приняла решение отменить «фентаниловый тариф» в 10% и продлить на один год приостановку действия 24% взаимных тарифов, взимаемых с китайских товаров, включая продукцию из специальных административных районов Гонконг и Макао.

    В ответ Китай внесет соответствующие коррективы в свои ответные меры против указанных американских пошлин. Обе стороны также договорились продлить действие ряда исключений из тарифных ограничений.

    США приостановят на год вступление в силу нового правила, объявленного 29 сентября, которое расширяет экспортные ограничения по «списку субъектов» на компании, более чем на 50% принадлежащие одной или нескольким организациям из этого списка.

    В свою очередь Китай также на год отложит реализацию собственных мер экспортного контроля, объявленных 9 октября, с последующей их доработкой и уточнением механизмов.

    Кроме того, американская сторона отложит на год введение мер, предусмотренных в рамках расследования по разделу 301, направленных против китайской морской, логистической и судостроительной отраслей. После вступления в силу этой приостановки Китай аналогично приостановит на год свои ответные меры против США, сообщил представитель министерства.

    Помимо этого, стороны достигли дополнительных договоренностей по таким вопросам, как сотрудничество в борьбе с оборотом фентанила, расширение торговли сельскохозяйственной продукцией, а также урегулирование случаев, связанных с деятельностью отдельных компаний.

    Обе стороны подтвердили и результаты предыдущих экономических и торговых переговоров в Мадриде. США выразили позитивные намерения в сфере инвестиций, а Китай заявил о готовности в конструктивном ключе рассмотреть вопросы, связанные с деятельностью TikTok.

    Представитель Министерства коммерции КНР отметил, что переговоры в Куала-Лумпуре завершились положительными результатами, подтвердив эффективность диалога, основанного на равенстве, взаимном уважении и выгоде. По его словам, готовность сторон к открытому сотрудничеству позволяет успешно находить решения даже по сложным вопросам.

    Он подчеркнул, что достигнутые договоренности стали итогом значительных усилий и выразил надежду на продолжение совместной работы по их практической реализации. По мнению представителя ведомства, это обеспечит большую предсказуемость и стабильность двустороннему экономическому и торговому сотрудничеству, а также мировой экономике в целом.

    Ранее мы писали, что Трамп снижает китайские пошлины после встречи Си Цзиньпином.

     

