США ввели новые ограничения на выдачу виз для граждан Кыргызстана

При этом в МИД КР подчеркнули, что данные меры были приняты американской стороной в одностороннем порядке и без предварительного уведомления кыргызской стороны, что вызывает обеспокоенность и требует разъяснений в рамках дипломатического диалога.

— В связи с этим в самое ближайшее время состоится встреча заместителя министра иностранных дел КР Алмаза Имангазиева с послом Соединённых Штатов Америки в Кыргызской Республике Лесли Вигери. В ходе встречи планируется обсудить причины введения ограничений, возможные пути их смягчения, а также меры по предотвращению подобных ситуаций в будущем, — отметили в МИД Кыргызстана.

Указывается, что МИД КР придаёт большое значение конструктивному взаимодействию с американской стороной и продолжит работу по защите прав и интересов граждан Кыргызской Республики за рубежом.

Ранее мы писали, что кыргызстанцам могут запретить въезд в США.