США ввели новые ограничения на выдачу виз для граждан Кыргызстана
Согласно информации, опубликованной Госдепартаментом США, с текущей недели введены новые ограничения на выдачу неиммиграционных виз для граждан Кыргызской Республики, передает агентство Kazinform со ссылкой на Кabar.kg.
При этом в МИД КР подчеркнули, что данные меры были приняты американской стороной в одностороннем порядке и без предварительного уведомления кыргызской стороны, что вызывает обеспокоенность и требует разъяснений в рамках дипломатического диалога.
— В связи с этим в самое ближайшее время состоится встреча заместителя министра иностранных дел КР Алмаза Имангазиева с послом Соединённых Штатов Америки в Кыргызской Республике Лесли Вигери. В ходе встречи планируется обсудить причины введения ограничений, возможные пути их смягчения, а также меры по предотвращению подобных ситуаций в будущем, — отметили в МИД Кыргызстана.
Указывается, что МИД КР придаёт большое значение конструктивному взаимодействию с американской стороной и продолжит работу по защите прав и интересов граждан Кыргызской Республики за рубежом.
Ранее мы писали, что кыргызстанцам могут запретить въезд в США.