РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:36, 10 Июль 2025 | GMT +5

    США ввели новые ограничения на выдачу виз для граждан Кыргызстана

    Согласно информации, опубликованной Госдепартаментом США, с текущей недели введены новые ограничения на выдачу неиммиграционных виз для граждан Кыргызской Республики, передает агентство Kazinform со ссылкой на Кabar.kg.

    США ввели новые ограничения на выдачу виз для граждан Кыргызстана
    Фото: kz.usembassy.gov

    При этом в МИД КР подчеркнули, что данные меры были приняты американской стороной в одностороннем порядке и без предварительного уведомления кыргызской стороны, что вызывает обеспокоенность и требует разъяснений в рамках дипломатического диалога.

    — В связи с этим в самое ближайшее время состоится встреча заместителя министра иностранных дел КР Алмаза Имангазиева с послом Соединённых Штатов Америки в Кыргызской Республике Лесли Вигери. В ходе встречи планируется обсудить причины введения ограничений, возможные пути их смягчения, а также меры по предотвращению подобных ситуаций в будущем, — отметили в МИД Кыргызстана. 

    Указывается, что МИД КР придаёт большое значение конструктивному взаимодействию с американской стороной и продолжит работу по защите прав и интересов граждан Кыргызской Республики за рубежом.

    Ранее мы писали, что кыргызстанцам могут запретить въезд в США. 

    Теги:
    Америка Виза Кыргызстан Международные отношения США
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают