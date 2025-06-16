Кыргызстанцам могут запретить въезд в США

В новый список стран, которым может быть введен запрет на выдачу виз или другие ограничения, вошли Ангола, Антигуа и Барбуда, Бенин, Бутан, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Камбоджа, Камерун, Демократическая Республика Конго, Джибути, Доминика, Эфиопия, Египет, Габон, Гамбия, Гана, Кот-д’Ивуар, Кыргызстан, Либерия, Малави, Мавритания, Нигер, Нигерия, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Южный Судан, Сирия, Танзания, Тонга, Тувалу, Уганда, Вануату, Замбия и Зимбабве.

Документ подписан госсекретарем Марко Рубио и отправлен 14 июня американским дипломатам, работающим со странами. В нем говорится, что правительствам перечисленных государств дается 60 дней на выполнение новых контрольных показателей и требований, установленных Госдепартаментом. Во внутренней записке были определены различные контрольные показатели, которые, по оценке администрации Трампа, эти страны не смогли выполнить.

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики пригласит консула Посольства США в КР для предоставления официальных пояснений по вопросам возможного введения США ограничений на въезд для граждан ряда стран, включая Кыргызскую Республику.

— В настоящее время в США продолжается пересмотр миграционного законодательства, направленного на обеспечение безопасности и упорядочивание въезда иностранных граждан. На данный момент официальной информации от американской стороны о введении каких-либо ограничений в отношении граждан Кыргызской Республики не поступало. В то же время Кыргызской Республике остаётся непонятным, по каким критериям формируется перечень стран, граждане которых могут подпасть под возможные ограничения, как это было указано в публикации The Washington Post, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что Кыргызстан усиливает борьбу с нелегальной миграцией. В стране до 10 июня иностранным гражданам предоставлена возможность легализовать свое пребывание без штрафов.