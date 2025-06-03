В Кыргызстане иностранцев призывают узаконить пребывание

По данным МВД КР, граждане иностранных государств, въехавшие в страну по учебной или туристической визам, при этом осуществляющие трудовую деятельность могут без штрафных санкций изменить свой статус и получить рабочую визу. Также лицам, у кого истек срок рабочей визы, разрешается до 10 июня привести в порядок документы.

Для этого необходимо обратиться в одно из подразделений министерства внутренних дел и получить справку об отсутствии судимости на территории страны, которую нужно предоставить в Консульский департамент МИД для оформления соответствующей визы. На электронную визу можно подать через сайт: evisa.e-gov.kg.

Как отметили в МВД, после 10 июня в стране начнутся рейды. Иностранные граждане, находящиеся на территории страны незаконно, будут депортированы из Кыргызстана.

Ранее мы писали, что Кыргызстан усиливает борьбу с нелегальной миграцией.