Кыргызстан усиливает борьбу с нелегальной миграцией

По данным ГКНБ КР, количество нелегальных мигрантов в стране составляет около 5 тыс. человек. С начала года в Кыргызстан прибыло 61 тыс. туристов, 30 тыс. студентов, 12 тыс. официальных трудовых мигрантов, 10 тыс. граждан по другим категориям.

— Многие иностранцы и приглашающие стороны злоупотребляют упрощенным порядком въезда в страну. Иностранцы прибывают в страну под видом потенциальных туристов и студентов, при этом фактически осуществляют незаконную трудовую деятельность. Работодатели, избегая оплаты государственной пошлины, принимают на работу нелегалов, своевременно не продлевая сроки действия виз, нарушая требования миграционного законодательства, — сообщили в ГКНБ.

В целях недопущения оседания, наполнения страны критической массой нелегальных трудовых мигрантов, искоренения возможных коррупционных проявлений в вопросах оформления и выдачи разрешительных документов для иностранцев, усовершенствования и упорядочивания миграционных потоков, с 1 января 2025 года в стране реализовывается Указ Президента КР «О мерах по оптимизации миграционных процессов в КР».

Отмечается, что до 10 июня текущего года все иностранные граждане, находящиеся в КР с нарушением миграционного законодательства, должны узаконить свой статус пребывания или покинуть страну.

Ранее сообщалось, что в КР иностранцы организовали незаконную миграцию. С 5 сентября 2024 года в странедействует новый порядок регистрации граждан иностранных государств с безвизовым режимом. В стране усилили персональную ответственностьректоров вузов за иностранных студентов.