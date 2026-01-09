США вскоре начнут борьбу с наркокартелями на суше — Трамп

В интервью Дональд Трамп заявил, что после многомесячных ударов по предполагаемым наркокартелям в Карибском море и восточной части Тихого океана его администрация готовится расширить действия по борьбе с наркокартелями.

— Мы пресекли 97% поставок наркотиков по воде, и теперь начнем наносить удары по суше в отношении картелей. Картели контролируют Мексику. Очень, очень печально наблюдать за тем, что произошло с этой страной, — заявил Трамп в эфире Fox News.

Ранее на этой неделе Трамп заявил, что спросил президента Мексики Клаудию Шейнбаум, хочет ли она получить помощь американских военных в искоренении наркокартелей, предупредив, что «Мексика должна взять себя в руки».

— Мексиканское правительство способно решить эту проблему, но, к сожалению, картели в Мексике очень сильны, — добавил он.

Однако Шейнбаум выступает против этих усилий.

Кроме того, американский лидер выступил с угрозами в адрес Колумбии и Кубы.