РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:54, 09 Январь 2026 | GMT +5

    США вскоре начнут борьбу с наркокартелями на суше — Трамп

    Об этом президент США заявил в интервью телеканалу Fox News. При этом он не стал уточнять, по территории каких государств могут быть нанесены удары, передает агентство Kazinform. 

    США вскоре начнут борьбу с наркокартелями на суше — Трамп
    Кадр из видео

    В интервью Дональд Трамп заявил, что после многомесячных ударов по предполагаемым наркокартелям в Карибском море и восточной части Тихого океана его администрация готовится расширить действия по борьбе с наркокартелями. 

    — Мы пресекли 97% поставок наркотиков по воде, и теперь начнем наносить удары по суше в отношении картелей. Картели контролируют Мексику. Очень, очень печально наблюдать за тем, что произошло с этой страной, — заявил Трамп в эфире Fox News.

    Ранее на этой неделе Трамп заявил, что спросил президента Мексики Клаудию Шейнбаум, хочет ли она получить помощь американских военных в искоренении наркокартелей, предупредив, что «Мексика должна взять себя в руки».

    — Мексиканское правительство способно решить эту проблему, но, к сожалению, картели в Мексике очень сильны, — добавил он.

    Однако Шейнбаум выступает против этих усилий.

    Кроме того, американский лидер выступил с угрозами в адрес Колумбии и Кубы. 

    Теги:
    Мировые новости США Дональд Трамп
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают